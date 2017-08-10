Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати

Чи не кожен мріє вирватися з полону одноманітних робочих буднів та хоч на мить поніжитися на сонечку, сходити у похід чи побувати в якійсь екзотичній країні.



Переважна більшість українців готується до довгоочікуваної відпустки теж ретельно: люди заздалегідь планують маршрути, відкладають гроші, купують квитки та спорядження, бронюють житло.



Здавалося б, і депутатський відпочинок має бути "all inclusive"... Чи стосується така історія обранців громади Луцька - читайте у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.



Микола Романюк:



«Окрім Світязя ніде толком не відпочивав. Підвело здоров’я. На озері був 5 днів і цього достатньо, бо більше втомлює. Полюбляю «Лісову пісню», адже там краща водичка і лісовий масив чудовий, а також просто гарний краєвид та значно тихше обстановка. А взагалі, як на мене, Світязь став дуже російськомовним».



Ігор Поліщук:



«На жаль, у відпустці був вже дуже давно. Цього року двічі вдалось на вихідних поїхати в Чернівці, двічі на вихідних побувати в Карпатах і один раз на два дні поїхати в Одесу».



Богдан Богонос:



«Цього року, на жаль, не вдалось відпочити. Якраз улітку



Юлія Дацюк:



«На літні канікули їздила сім'єю в Одесу, відпочивали 14 днів. Одеса своєрідна, але моя сім'я та я особисто полюбляю відпочивати в цьому колоритному місті. Набридло засмагати, можна й в місто податися. Обожнюю гуляти вуличками Одеси, розглядаючи архітектуру, полюбляю посиденьки в скверах. Полюбляю о 6 ранку скупатися в морі, коли сонечко сходить, а людей практично нема».

Депутат Юлія Дацюк на відпочинку

Павло Данильчук:



«Влітку їздив небагато. Це були кількаденні поїздки на Світязь та у село до батьків».



Юрій Безпятко:



«Цього року ще не відпочивав. Планую вже взимку поїхати…А куди розповім після відпустки».



Не ніжилися на сонечку та не каталися на лижах й депутати Борис Смаль та Микола Яручик, мовляв, не було на це часу.



Андрій Білан:



«Цьогоріч для мене час пролетів доволі швидко, тож говорити про довготривалий відпочинок не можу. Проте літо все ж потішило приємним відпочинком на волинських озерах. Особисто я надаю перевагу тихому та спокійному вікенду, де можна побути наодинці з природою і не відволікає міська метушня. Оскільки я захоплююсь фотографуванням, то саме таким затишним куточком для мене цього року стало Згоранське озеро. Мій відпочинок мав також трішки екстриму: ми з друзями вже третій рік поспіль відвідуємо таборування з наметами в урочищі «Вовчак», що на Турійщині. Це – завжди активний відпочинок, спілкування біля ватри та участь у спортивних змаганнях. Саме в цьому місці я відчуваю справжнє значення слів «відірваний від світу», бо саме там немає мобільного зв’язку та інтернету, що теж є своєрідним відпочинком від так званих благ ХХІ століття. Можу сказати, що я вибагливий до відпочинку, тому для мене похід до лісу по гриби чи риболовля завжди є бажаними. От цієї осені пощастило побувати на Поліссі в селі Заболоття, «вполювали» декілька кошиків білих грибів. Наразі в планах подорожувати до декількох країн Європи. Але це вже інша історія, і про ці пригоди ще, можливо, буде змога розповісти згодом».

Грибний «улов» Андрія Білана



Юлія Вусенко:



«Цього року ми мали не багато можливостей для виїзду на відпочинок. Але! Встигли побувати в дуже гарних і милих серцю місцях). Були на початку літа в Одесі, не довго - три дні. Але то були дні, які запам’ятаються дітям і нам на довго. Їхали туди за бажанням дітей потягом, і це теж додало свого колориту. Яскрава Одеса, найкращі друзі, весело, сонячно, не багато туристів! Ми жили в одному із історичних готелів міста на Приморському бульварі і це теж не могло не впливати на позитивне сприйняття міста. А ще - гарні пляжі, дельфінарій та прогулянки вечірнім містом. Для мене це один із кращих відпочинків, які я мала в Україні, тому я, звичайно, залишилася під позитивним враженням.



І на кінець літа ми їздили на три дні у санаторій "Пролісок". Дуже гарне місце із унікальною природою та прекрасною водоймою, чистим повітрям і зачаровуючим лісом. Знову свою роль зіграла компанія, і ми поверталися додому сповнені вражень і з прекрасними спогадами перед осінню



А ще у нас був Київ! З метро, прогулянкою Дніпром, морозивом та зоопарком!



Тому наш відпочинок можна по праву назвати одним з кращих. Ми побачили країну з іншого незвичного боку - з боку туриста. Головне - всі лишилися задоволеними!»



Син Юлії Вусенко у метро Син та донька Юлії Вусенко в Одесі Діти Юлії Вусенко Юлія Вусенко з сином на відпочинку Діти Юлії Вусенко



Тарас Шляхтич:



«У літньо-осінній період відпочивав цього року 4 дні на Світязі, 3 дні – на Пісочному, ще 3 дні провів в Кам'янці-Подільському та на Дністрі».



Микола Собуцький:



«Цього року ще не відпочивав. Планую це зробити в кінці грудня».



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Окрім Світязя ніде толком не відпочивав. Підвело здоров’я. На озері був 5 днів і цього достатньо, бо більше втомлює. Полюбляю «Лісову пісню», адже там краща водичка і лісовий масив чудовий, а також просто гарний краєвид та значно тихше обстановка. А взагалі, як на мене, Світязь став дуже російськомовним».«На жаль, у відпустці був вже дуже давно. Цього року двічі вдалось на вихідних поїхати в Чернівці, двічі на вихідних побувати в Карпатах і один раз на два дні поїхати в Одесу».«Цього року, на жаль, не вдалось відпочити. Якраз улітку народився син , тому частину відпустки використав для того, щоб допомогти і побути поруч із дружиною. Ще частину відпустки використав на проведення ремонтних робіт удома».«На літні канікули їздила сім'єю в Одесу, відпочивали 14 днів. Одеса своєрідна, але моя сім'я та я особисто полюбляю відпочивати в цьому колоритному місті. Набридло засмагати, можна й в місто податися. Обожнюю гуляти вуличками Одеси, розглядаючи архітектуру, полюбляю посиденьки в скверах. Полюбляю о 6 ранку скупатися в морі, коли сонечко сходить, а людей практично нема».«Влітку їздив небагато. Це були кількаденні поїздки на Світязь та у село до батьків».«Цього року ще не відпочивав. Планую вже взимку поїхати…А куди розповім після відпустки».Не ніжилися на сонечку та не каталися на лижах й депутатита, мовляв, не було на це часу.«Цьогоріч для мене час пролетів доволі швидко, тож говорити про довготривалий відпочинок не можу. Проте літо все ж потішило приємним відпочинком на волинських озерах. Особисто я надаю перевагу тихому та спокійному вікенду, де можна побути наодинці з природою і не відволікає міська метушня. Оскільки я захоплююсь фотографуванням, то саме таким затишним куточком для мене цього року стало Згоранське озеро. Мій відпочинок мав також трішки екстриму: ми з друзями вже третій рік поспіль відвідуємо таборування з наметами в урочищі «Вовчак», що на Турійщині. Це – завжди активний відпочинок, спілкування біля ватри та участь у спортивних змаганнях. Саме в цьому місці я відчуваю справжнє значення слів «відірваний від світу», бо саме там немає мобільного зв’язку та інтернету, що теж є своєрідним відпочинком від так званих благ ХХІ століття. Можу сказати, що я вибагливий до відпочинку, тому для мене похід до лісу по гриби чи риболовля завжди є бажаними. От цієї осені пощастило побувати на Поліссі в селі Заболоття, «вполювали» декілька кошиків білих грибів. Наразі в планах подорожувати до декількох країн Європи. Але це вже інша історія, і про ці пригоди ще, можливо, буде змога розповісти згодом».«Цього року ми мали не багато можливостей для виїзду на відпочинок. Але! Встигли побувати в дуже гарних і милих серцю місцях). Були на початку літа в Одесі, не довго - три дні. Але то були дні, які запам’ятаються дітям і нам на довго. Їхали туди за бажанням дітей потягом, і це теж додало свого колориту. Яскрава Одеса, найкращі друзі, весело, сонячно, не багато туристів! Ми жили в одному із історичних готелів міста на Приморському бульварі і це теж не могло не впливати на позитивне сприйняття міста. А ще - гарні пляжі, дельфінарій та прогулянки вечірнім містом. Для мене це один із кращих відпочинків, які я мала в Україні, тому я, звичайно, залишилася під позитивним враженням.І на кінець літа ми їздили на три дні у санаторій "Пролісок". Дуже гарне місце із унікальною природою та прекрасною водоймою, чистим повітрям і зачаровуючим лісом. Знову свою роль зіграла компанія, і ми поверталися додому сповнені вражень і з прекрасними спогадами перед осіннюА ще у нас був Київ! З метро, прогулянкою Дніпром, морозивом та зоопарком!Тому наш відпочинок можна по праву назвати одним з кращих. Ми побачили країну з іншого незвичного боку - з боку туриста. Головне - всі лишилися задоволеними!»«У літньо-осінній період відпочивав цього року 4 дні на Світязі, 3 дні – на Пісочному, ще 3 дні провів в Кам'янці-Подільському та на Дністрі».«Цього року ще не відпочивав. Планую це зробити в кінці грудня».

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