У луцькому художньому музеї одружують закоханих





Про це пише газета



Відтак, художній музей, відділ Волинського краєзнавчого музею, включений до переліку установ, в яких можна провести реєстрацію шлюбу за 24 години.



У зв'язку із цим, 21 листопада спільно із РАЦСом вперше відбулося проведення такого дійства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому художньому музеї 21 листопада відбулась церемонія весілля.Про це пише газета Волинь-нова Відтак, художній музей, відділ Волинського краєзнавчого музею, включений до переліку установ, в яких можна провести реєстрацію шлюбу за 24 години.У зв'язку із цим, 21 листопада спільно із РАЦСом вперше відбулося проведення такого дійства.

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