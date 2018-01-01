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У луцькому художньому музеї одружують закоханих

У луцькому художньому музеї одружують закоханих
У луцькому художньому музеї 21 листопада відбулась церемонія весілля.

Про це пише газета Волинь-нова.

Відтак, художній музей, відділ Волинського краєзнавчого музею, включений до переліку установ, в яких можна провести реєстрацію шлюбу за 24 години.

У зв'язку із цим, 21 листопада спільно із РАЦСом вперше відбулося проведення такого дійства.

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Теги: музей, одруження, Луцьк
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