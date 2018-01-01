У луцькому художньому музеї одружують закоханих
Сьогодні, 17:11
У луцькому художньому музеї 21 листопада відбулась церемонія весілля.
Про це пише газета Волинь-нова.
Відтак, художній музей, відділ Волинського краєзнавчого музею, включений до переліку установ, в яких можна провести реєстрацію шлюбу за 24 години.
У зв'язку із цим, 21 листопада спільно із РАЦСом вперше відбулося проведення такого дійства.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Відтак, художній музей, відділ Волинського краєзнавчого музею, включений до переліку установ, в яких можна провести реєстрацію шлюбу за 24 години.
У зв'язку із цим, 21 листопада спільно із РАЦСом вперше відбулося проведення такого дійства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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