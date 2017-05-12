До древнього замку на Волині збудують нову дорогу

На Волині продовжують роботу над створенням історико-культурного центру в Олиці. Там, зокрема, відремонтують дорогу.Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.В області підготували медичне завдання для будівництва нового психіатричного медичного закладу у селищі, куди по завершенню усіх робіт перенесуть лікарню з Олицького замку.Також до Олики збудують нову дорогу, яка пролягає через села.Про це розповів керівник патронатної служби облдержадміністрації наголосив"Ми закладемо на наступний рік у програмі будівництва доріг кошти на дорогу до Олики. Мова йде не про викладений трилінкою шлях Радзивіла, а відрізок у 8,6 кілометрів, що пролягає через села".За словами заступника голови обласної державної адміністрації, будівництво цієї дороги, триватиме упродовж трьох років.