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До древнього замку на Волині збудують нову дорогу

До древнього замку на Волині збудують нову дорогу
На Волині продовжують роботу над створенням історико-культурного центру в Олиці. Там, зокрема, відремонтують дорогу.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.

В області підготували медичне завдання для будівництва нового психіатричного медичного закладу у селищі, куди по завершенню усіх робіт перенесуть лікарню з Олицького замку.

Також до Олики збудують нову дорогу, яка пролягає через села.

Про це розповів керівник патронатної служби облдержадміністрації наголосив Валерій Криворог:

"Ми закладемо на наступний рік у програмі будівництва доріг кошти на дорогу до Олики. Мова йде не про викладений трилінкою шлях Радзивіла, а відрізок у 8,6 кілометрів, що пролягає через села".

За словами заступника голови обласної державної адміністрації Валентина Цьося, будівництво цієї дороги, триватиме упродовж трьох років.

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Теги: Олика, дорога, замок
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