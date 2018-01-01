вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок

В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок
Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування розчину для інфузій "Натрію хлорид".

Відповідна інформація з’явилася у реєстрі документів щодо якості ліків, який розміщено на офіційному сайті Держлікслужби, - пише канал 24.

Згідно з оприлюдненим документом, мовиться про серію 191767 лікарського засобу "Натрію хлорид" виробництва компанії "Галичфарм". Випускається він у скляних пляшках ємністю 200 мілілітрів (1 мілілітр розчину містить 9 міліграмів натрію хлориду).

Додамо, що підставою для тимчсової заборони став випадок непередбачених побічних реакцій під час застосування цих ліків, про що Держлікслужбу повідомив Державний експертний центр МОЗ.

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Натрію хлорид", розчин для інфузій, 9 міліграмів/мілілітрів по 200 мілілітрів у пляшках скляних, серії 191767, виробництва ПАТ "Галичфарм", Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу. У разі виявлення вказаного препарату вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом поміщення в карантин", – наголошується у розпорядженні Держлікслужби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліки, заборона, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Це замасковане рейдерство, – на луцькій фірмі прокоментували обшуки
Сьогодні, 18:06
На Волині наполовину врізали кількість сімей, які матимуть субсидії
Сьогодні, 18:00
В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок
Сьогодні, 17:46
До древнього замку на Волині збудують нову дорогу
Сьогодні, 17:33
Обстріляли хлібовоз і зірвали автобусний рейс: на Волині судили хуліганів
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
В Україні заборонили антисептик В Україні заборонили антисептик
19 листопад, 16:40
В Україні заборонили популярний антисептик В Україні заборонили популярний антисептик
16 листопад, 17:40
В Україні заборонили популярний препарат від застуди та грипу В Україні заборонили популярний препарат від застуди та грипу
16 листопад, 16:40
В Україні заборонили кілька препаратів від небезпечних хвороб В Україні заборонили кілька препаратів від небезпечних хвороб
24 жовтень, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як на Волині відновлюють русло річки. ФОТО
Сьогодні, 18:35
 0
До Луцька з концертом приїде Сергій Жадан
Сьогодні, 18:17
 0
Це замасковане рейдерство, – на луцькій фірмі прокоментували обшуки
Сьогодні, 18:06
 0
На Волині наполовину врізали кількість сімей, які матимуть субсидії
Сьогодні, 18:00
 0
В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8