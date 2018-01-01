В Україні заборонили популярний фізрозчин через надзвичайний випадок





Відповідна інформація з’явилася у реєстрі документів щодо якості ліків, який розміщено на офіційному сайті Держлікслужби, - пише



Згідно з оприлюдненим документом, мовиться про серію 191767 лікарського засобу "Натрію хлорид" виробництва компанії "Галичфарм". Випускається він у скляних пляшках ємністю 200 мілілітрів (1 мілілітр розчину містить 9 міліграмів натрію хлориду).



Додамо, що підставою для тимчсової заборони став випадок непередбачених побічних реакцій під час застосування цих ліків, про що Держлікслужбу повідомив Державний експертний центр МОЗ.



"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Натрію хлорид", розчин для інфузій, 9 міліграмів/мілілітрів по 200 мілілітрів у пляшках скляних, серії 191767, виробництва ПАТ "Галичфарм", Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу. У разі виявлення вказаного препарату вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом поміщення в карантин", – наголошується у розпорядженні Держлікслужби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів і контролю за наркотиками тимчасово заборонила реалізацію та застосування розчину для інфузій "Натрію хлорид".Відповідна інформація з’явилася у реєстрі документів щодо якості ліків, який розміщено на офіційному сайті Держлікслужби, - пише канал 24 Згідно з оприлюдненим документом, мовиться про серію 191767 лікарського засобу "Натрію хлорид" виробництва компанії "Галичфарм". Випускається він у скляних пляшках ємністю 200 мілілітрів (1 мілілітр розчину містить 9 міліграмів натрію хлориду).Додамо, що підставою для тимчсової заборони став випадок непередбачених побічних реакцій під час застосування цих ліків, про що Держлікслужбу повідомив Державний експертний центр МОЗ."Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу "Натрію хлорид", розчин для інфузій, 9 міліграмів/мілілітрів по 200 мілілітрів у пляшках скляних, серії 191767, виробництва ПАТ "Галичфарм", Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно перевірити наявність вищевказаної серії лікарського засобу. У разі виявлення вказаного препарату вжити заходи щодо вилучення його з обігу шляхом поміщення в карантин", – наголошується у розпорядженні Держлікслужби.

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