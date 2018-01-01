Це замасковане рейдерство, – на луцькій фірмі прокоментували обшуки

У підприємстві «West Auto Hub» прокоментували інцидент, який стався неподалік від Луцька у селі Струмівка.За інформацією очевидців, 22 листопада генеральна прокуратура проводила обшуки на підприємстві «West Auto Hub».На фірмі ж ці дії назвали рейдерством."ШОК! Назад у буремні 90-ті? Рейдерство, замасковане під обшуки, відбувається на території комплексу WEST AUTO HUB. Почалось о 9:00 і триває досі. Причина? Невідома. Гаряче відео "пролому" на територію невідомих громадян (зверніть увагу на праву частину відео), в результаті дій яких, постраждав охоронець комплексу. Він знаходиться у лікарні. Стан постраждалого наразі не відомий", - йдеться на офіційній сторінці підприємства у Facebook."Та, крім цього заблоковано роботу як державних установ, так і приватних. Наразі не працює Митний пост №2 Державної фіскальної служби. Громадяни та імпортери не можуть отримати послуги розмитнення. В результаті ті, хто мали б доставити свої транспортні засоби до місця митного оформлення, не можуть здійснити своє зобов'язання і невимушено можуть порушити закон. А в першій половині дня не працював і Сервісний центр: ті, хто приїхали за новими номерами чи техпаспортом можливо не отримали їх. Скільки це ще триватиме? І коли повториться наступного разу? Ми не знаємо", - йдеться в повідомленні.