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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 листопада
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.

Температура повітря вночі до -6…-4 градусів, удень підніметься до -3…-1.

Вітер північно-східний, східний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, прогноз
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