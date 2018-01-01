Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 листопада
Сьогодні, 19:42
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.
Температура повітря вночі до -6…-4 градусів, удень підніметься до -3…-1.
Вітер північно-східний, східний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.
Температура повітря вночі до -6…-4 градусів, удень підніметься до -3…-1.
Вітер північно-східний, східний і південно-східний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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