У село під Луцьком привезли ікону, яка зцілює від раку

У храмі Всіх українських святих у селі Струмівка віряни мали можливість прикластися до копії чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця».Зустрівши її 16 листопада ввечері, настоятель парафії протоієрейразом із духовенством благочиння відслужили акафіст. У наступні дні перед образом правили молебні й акафіст. Кожен охочий мав змогу помолитися перед святинею, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.У Струмівці перебував точний список образа, написаний на Афоні з благословення намісника Ватопедського монастиря архімандрита. Реліквію передали для богомілля зі Львова.Оригінал ікони знаходиться у монастирі Ватопед на Афоні, але шанується по всьому світу. Його написали в ХVІІ ст. Збереглася розповідь відомого старця, який передав образ учням."Одного разу до цієї святині підійшов юнак і щось довго бурмотів. Аж раптом лик Богородиці осяявся – і невидима сила кинула його на землю. Коли хлопець прийшов до тями, то зі страхом побіг сповідатися. Він розповів душпастирю, що займався магією, і прийшов до ікони, аби перевірити свою силу. Але після того, що трапилося, молодик покаявся, зцілив свої душевні недуги та залишився на Афоні.Уперше про­явивши чудесну силу проти чарівництва, «Все­ца­ри­ця» показала і благодать зцілення хворих на рак – страшну недугу сучасного людства. Тож відтоді по всьому світу перед цією іконою моляться насамперед онкохворі, а також недужі з іншими складними діагнозами", - йдеться у повідомленні.