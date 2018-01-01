У село під Луцьком привезли ікону, яка зцілює від раку
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У храмі Всіх українських святих у селі Струмівка віряни мали можливість прикластися до копії чудотворної ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця».
Зустрівши її 16 листопада ввечері, настоятель парафії протоієрей Михайло Янкевич разом із духовенством благочиння відслужили акафіст. У наступні дні перед образом правили молебні й акафіст. Кожен охочий мав змогу помолитися перед святинею, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
У Струмівці перебував точний список образа, написаний на Афоні з благословення намісника Ватопедського монастиря архімандрита Єфрема. Реліквію передали для богомілля зі Львова.
Оригінал ікони знаходиться у монастирі Ватопед на Афоні, але шанується по всьому світу. Його написали в ХVІІ ст. Збереглася розповідь відомого старця Йосифа Ісихаста, який передав образ учням.
"Одного разу до цієї святині підійшов юнак і щось довго бурмотів. Аж раптом лик Богородиці осяявся – і невидима сила кинула його на землю. Коли хлопець прийшов до тями, то зі страхом побіг сповідатися. Він розповів душпастирю, що займався магією, і прийшов до ікони, аби перевірити свою силу. Але після того, що трапилося, молодик покаявся, зцілив свої душевні недуги та залишився на Афоні.
Уперше проявивши чудесну силу проти чарівництва, «Всецариця» показала і благодать зцілення хворих на рак – страшну недугу сучасного людства. Тож відтоді по всьому світу перед цією іконою моляться насамперед онкохворі, а також недужі з іншими складними діагнозами", - йдеться у повідомленні.
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Зустрівши її 16 листопада ввечері, настоятель парафії протоієрей Михайло Янкевич разом із духовенством благочиння відслужили акафіст. У наступні дні перед образом правили молебні й акафіст. Кожен охочий мав змогу помолитися перед святинею, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
У Струмівці перебував точний список образа, написаний на Афоні з благословення намісника Ватопедського монастиря архімандрита Єфрема. Реліквію передали для богомілля зі Львова.
Оригінал ікони знаходиться у монастирі Ватопед на Афоні, але шанується по всьому світу. Його написали в ХVІІ ст. Збереглася розповідь відомого старця Йосифа Ісихаста, який передав образ учням.
"Одного разу до цієї святині підійшов юнак і щось довго бурмотів. Аж раптом лик Богородиці осяявся – і невидима сила кинула його на землю. Коли хлопець прийшов до тями, то зі страхом побіг сповідатися. Він розповів душпастирю, що займався магією, і прийшов до ікони, аби перевірити свою силу. Але після того, що трапилося, молодик покаявся, зцілив свої душевні недуги та залишився на Афоні.
Уперше проявивши чудесну силу проти чарівництва, «Всецариця» показала і благодать зцілення хворих на рак – страшну недугу сучасного людства. Тож відтоді по всьому світу перед цією іконою моляться насамперед онкохворі, а також недужі з іншими складними діагнозами", - йдеться у повідомленні.
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