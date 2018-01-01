Почала народжувати у під'їзді, а закінчила – у пологовому: подробиці екстремальних пологів у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 19:43
У Луцьку медики прийняли пологи у жінки, яка почала народжувати просто у під’їзді багатоповерхівки.
Про це розповіли журналістам Суспільного у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.
Нині породілля з немовлям перебувають у Луцькому пологовому будинку.
Після того, як медики швидкої прийняли немовля у під'їзді, породіллю відвезли у пологовий. Там лікарі уже завершили пологи.
У матері народилася дівчинка, вагою 3300. Стан матері та дитини наразі задовільний.
Деталі - у сюжеті.
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Про це розповіли журналістам Суспільного у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.
Нині породілля з немовлям перебувають у Луцькому пологовому будинку.
Після того, як медики швидкої прийняли немовля у під'їзді, породіллю відвезли у пологовий. Там лікарі уже завершили пологи.
У матері народилася дівчинка, вагою 3300. Стан матері та дитини наразі задовільний.
Деталі - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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