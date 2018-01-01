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Почала народжувати у під'їзді, а закінчила – у пологовому: подробиці екстремальних пологів у Луцьку. ВІДЕО

Почала народжувати у під'їзді, а закінчила – у пологовому: подробиці екстремальних пологів у Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку медики прийняли пологи у жінки, яка почала народжувати просто у під’їзді багатоповерхівки.

Про це розповіли журналістам Суспільного у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.

Нині породілля з немовлям перебувають у Луцькому пологовому будинку.

Після того, як медики швидкої прийняли немовля у під'їзді, породіллю відвезли у пологовий. Там лікарі уже завершили пологи.

У матері народилася дівчинка, вагою 3300. Стан матері та дитини наразі задовільний.

Деталі - у сюжеті.


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Теги: пологи, медики, луцьк
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