Почала народжувати у під'їзді, а закінчила – у пологовому: подробиці екстремальних пологів у Луцьку. ВІДЕО





Про це розповіли журналістам



Нині породілля з немовлям перебувають у Луцькому пологовому будинку.



Після того, як



У матері народилася дівчинка, вагою 3300. Стан матері та дитини наразі задовільний.



Деталі - у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку медики прийняли пологи у жінки, яка почала народжувати просто у під’їзді багатоповерхівки.Про це розповіли журналістам Суспільного у Волинському обласному центрі екстреної допомоги та медицини катастроф.Нині породілля з немовлям перебувають у Луцькому пологовому будинку.Після того, як медики швидкої прийняли немовля у під'їзді, породіллю відвезли у пологовий . Там лікарі уже завершили пологи.У матері народилася дівчинка, вагою 3300. Стан матері та дитини наразі задовільний.Деталі - у сюжеті.

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