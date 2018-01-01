Для особливих волинян влаштували вечорниці. ФОТО





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На вечорницях усі жартували, розгадували загадки, слухали легенди про осінь і головне – долучились до марафону майстерок, що тривають у книгозбірні.



«Сьогодні ми презентували батькам та друзям виставку ляльок-мотанок, які молоді люди з «Джерела життя» виготовляли на заняттях впродовж кількох місяців. Також ми приєднались до марафону майстерок для благодійної організації «Творчість заради життя». Змотані вихованцями ниткові ляльки-мартинички віддадуть на ярмарок проекту і їх можна буде придбати всім охочим 10 грудня», – розповіла ініціатор заходу майстриня Валентина Міщук.



«Ми одна громада, одна велика сім’я. Приємно, що до наших майстерок вже долучились учні різних шкіл області, вчителі – слухачі курсів ВІППО, сьогодні – молодь з «Джерела життя». Отож всіх охочих запрошуємо до нас в бібліотеку», – ділиться радістю організатор марафону майстерок, головний бібліотекар Оксана Коба.



Як розповіли організатори події, майстерки благодійності проводитимуть ще два тижні, а виставка ляльок-мотанок «Українська традиційна лялька ХХІ» вихованців «Джерела життя» триватиме до кінця року.







Довідково:



Бібліотечному проекту «Творчість заради життя» виповнюється 5 років. 10 грудня лучан та гостей міста запрошують на великий ярмарок благодійності та перегляд вистави “Чарівник країни Оз”.



Цьогорічний головний партнер проекту – Громадське об’єднання батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе», що об’єднала 47 сімей, які виховують дітей з аутизмом, алалією та різними психофізичними порушеннями. Мета об’єднання – задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів дітей з інвалідністю. Зібрані під час цьогорічного проекту кошти підуть на облаштування спеціальної дитячої сенсорно-інтеграційної кімнати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відбулись листопадові вечорниці для вихованців ГО «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».Про це повідомляє Волинь Online На вечорницях усі жартували, розгадували загадки, слухали легенди про осінь і головне – долучились до марафону майстерок, що тривають у книгозбірні.«Сьогодні ми презентували батькам та друзям виставку ляльок-мотанок, які молоді люди з «Джерела життя» виготовляли на заняттях впродовж кількох місяців. Також ми приєднались до марафону майстерок для благодійної організації «Творчість заради життя». Змотані вихованцями ниткові ляльки-мартинички віддадуть на ярмарок проекту і їх можна буде придбати всім охочим 10 грудня», – розповіла ініціатор заходу майстриня«Ми одна громада, одна велика сім’я. Приємно, що до наших майстерок вже долучились учні різних шкіл області, вчителі – слухачі курсів ВІППО, сьогодні – молодь з «Джерела життя». Отож всіх охочих запрошуємо до нас в бібліотеку», – ділиться радістю організатор марафону майстерок, головний бібліотекарЯк розповіли організатори події, майстерки благодійності проводитимуть ще два тижні, а виставка ляльок-мотанок «Українська традиційна лялька ХХІ» вихованців «Джерела життя» триватиме до кінця року.Бібліотечному проекту «Творчість заради життя» виповнюється 5 років. 10 грудня лучан та гостей міста запрошують на великий ярмарок благодійності та перегляд вистави “Чарівник країни Оз”.Цьогорічний головний партнер проекту – Громадське об’єднання батьків дітей з психофізичними вадами розвитку «Повір у себе», що об’єднала 47 сімей, які виховують дітей з аутизмом, алалією та різними психофізичними порушеннями. Мета об’єднання – задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів дітей з інвалідністю. Зібрані під час цьогорічного проекту кошти підуть на облаштування спеціальної дитячої сенсорно-інтеграційної кімнати.

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