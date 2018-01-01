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У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО

У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У Луцьку в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки обирали кращого студента факультету філології та журналістики.

Подія відбулася 22 листопада у стінах Центру культури та дозвілля університету, - пише Район. Луцьк.

Серед тих, хто претендував на звання кращого були: Владислав Почебула, Макс Холончук, Нікіта Степаненко, Влад Першута й Назар Канц. Учасники заходу – першокурсники, лише один з них третьокурсник, який «вирішив наздогнати втрачене». Для учасників підготували 5 конкурсів. Перший – представлення.

Як розповіла голова студентського самоврядування ФФтаЖу в Студенській раді Діана Кривінська, хлопці попередньо заповнили анкети, відповідали на питання організаторів, за цими даними оргком й сформував представлення про них. Опісля гості заходу взяли участь в конкурсі «Якщо я отримаю ящик морозива, я з ним зроблю…»

Другий конкурс – музичний, який орієнтований на метикування, де були питання про милих монстрів, зелений гай, ніжні долоньки та інші.

«Ми попередньо питали в учасників, які у них улюблені українські пісні. Таким чином ми зробили цікавий конкурс, де хлопці мали застосувати свою кмітливість та почуття гумору», — каже Діана.

Далі для глядачів виступив танцювальний колектив «Stylez». Третій конкурс — таланти, четвертий — інтелектуальний, де учасники відповідали на різноманітні питання, а п’ятий – фінальний конкурс.

У фінал учасники вийшли не самі, а з дівчатами. Вони затанцювали, а потім перед хлопцями поставили завдання – кількома словами описати своїх партнерок. До слова, також були бали за загальне враження від кожного з учасників, де переміг, здобувши звання «Містер Глядацьких симпатій» та «віце-містер» Нікіта Степаненко.

Перемогу ж відзначив Владислав Почебула.

Оцінювали конкурсантів голова студентської ради Андрій Данилюк, організаторка мистецьких івентів Оксана Янчишина, власниця танцювальної студії «Даймонт» Анна Рекретюк, майстриня у Dark Side Tattoo Катерина Медуза та журналіст Богдан Коваль.

У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО
У луцькому виші обирали «Містера». ФОТО

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Теги: студенти, Луцьк
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