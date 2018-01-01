На Волині провели спартакіаду серед дітей з особливими потребами
Сьогодні, 22:11
У Луцьку відбулася обласна спартакіада серед дітей з особливими потребами.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faccebook.
Близько 70 дітей з івалідністю взяли участь в обласній спартакіаді, яка відбулася в одному з розважальних центрів Луцька.
Учасники змагалися в чотирьох видах спорту: настільний теніс, боча, шахи та бадмінтон.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faccebook.
Близько 70 дітей з івалідністю взяли участь в обласній спартакіаді, яка відбулася в одному з розважальних центрів Луцька.
Учасники змагалися в чотирьох видах спорту: настільний теніс, боча, шахи та бадмінтон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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