На Волині провели спартакіаду серед дітей з особливими потребами





Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faccebook.



Близько 70 дітей з івалідністю взяли участь в обласній спартакіаді, яка відбулася в одному з розважальних центрів Луцька.



Учасники змагалися в чотирьох видах спорту: настільний теніс, боча, шахи та бадмінтон.







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