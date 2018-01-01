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На Волині провели спартакіаду серед дітей з особливими потребами

На Волині провели спартакіаду серед дітей з особливими потребами
У Луцьку відбулася обласна спартакіада серед дітей з особливими потребами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faccebook.

Близько 70 дітей з івалідністю взяли участь в обласній спартакіаді, яка відбулася в одному з розважальних центрів Луцька.

Учасники змагалися в чотирьох видах спорту: настільний теніс, боча, шахи та бадмінтон.



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Теги: спорт, Волинь
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