Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»

Із нагоди Дня Гідності та Свободи у «Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Луцьку» відбуласялуцького Євромайдану.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у соціальній мережі Facebook.Активіститарозповіли молоді про передумови виникнення Євромайдану в Луцьку та події, які стали знаковими для нашого міста.Також, безпосередні учасники Революції Гідності поділилися своїми роздумами стосовно того, що заважає справдитися ідеалам Майдану та яким чином можна подолати так звані «ментальні віруси».