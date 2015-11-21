Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Сьогодні, 00:16
Із нагоди Дня Гідності та Свободи у «Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Луцьку» відбулася зустріч з активістами луцького Євромайдану.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у соціальній мережі Facebook.
Активісти Марія Доманська та Дмитро Безвербний розповіли молоді про передумови виникнення Євромайдану в Луцьку та події, які стали знаковими для нашого міста.
Також, безпосередні учасники Революції Гідності поділилися своїми роздумами стосовно того, що заважає справдитися ідеалам Майдану та яким чином можна подолати так звані «ментальні віруси».
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у соціальній мережі Facebook.
Активісти Марія Доманська та Дмитро Безвербний розповіли молоді про передумови виникнення Євромайдану в Луцьку та події, які стали знаковими для нашого міста.
Також, безпосередні учасники Революції Гідності поділилися своїми роздумами стосовно того, що заважає справдитися ідеалам Майдану та яким чином можна подолати так звані «ментальні віруси».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
вас чекае писля Майдану печенек велики польский унитаз та евро помийка де ви можете стати Евро Рабами так як стали ваши Батьки Дякуемо за Геноцид майдаунам а ваши Тато та Ма ма платить Евро переможцям за Геноцид Тарифи бабло
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