вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»

Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Із нагоди Дня Гідності та Свободи у «Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Луцьку» відбулася зустріч з активістами луцького Євромайдану.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у соціальній мережі Facebook.

Активісти Марія Доманська та Дмитро Безвербний розповіли молоді про передумови виникнення Євромайдану в Луцьку та події, які стали знаковими для нашого міста.

Також, безпосередні учасники Революції Гідності поділилися своїми роздумами стосовно того, що заважає справдитися ідеалам Майдану та яким чином можна подолати так звані «ментальні віруси».

Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Євромайдан, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
вас чекае писля Майдану печенек велики польский унитаз та евро помийка де ви можете стати Евро Рабами так як стали ваши Батьки Дякуемо за Геноцид майдаунам а ваши Тато та Ма ма платить Евро переможцям за Геноцид Тарифи бабло
Відповісти
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Сьогодні, 00:16
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Бабуся-переселенка у Луцьку лишилася без грошей. ВІДЕО
22 листопад, 22:54
На Волині провели спартакіаду серед дітей з особливими потребами
22 листопад, 22:11
Волинь отримала гроші на лікування діабетиків
22 листопад, 21:53
Схожі новини
Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану
21 листопад, 23:48
Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану Розкажуть про хронологію луцького Євромайдану
19 листопад, 21:12
Лучан запрошують на Театральний майдан згадати події Революції Гідності Лучан запрошують на Театральний майдан згадати події Революції Гідності
21 листопад, 2015, 14:05
У Луцьку демонтують рекламу на сцені Євромайдану. ОНОВЛЕНО У Луцьку демонтують рекламу на сцені Євромайдану. ОНОВЛЕНО
05 листопад, 2014, 18:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Учасники луцького Євромайдану розповіли про «ментальні віруси»
Сьогодні, 00:16
 0
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Бабуся-переселенка у Луцьку лишилася без грошей. ВІДЕО
22 листопад, 22:54
 0
На Волині провели спартакіаду серед дітей з особливими потребами
22 листопад, 22:11
 0
Волинь отримала гроші на лікування діабетиків
22 листопад, 21:53
 0
Медіа
відео
1/8