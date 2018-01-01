23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).
23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)
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23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
23 листопада 1933 у Горохові народився майстер спорту, заслужений тренер України, член збірних команд СРСР та України, почесний громадянин Волині Олександр Баламут (1933 —2009 р.р)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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