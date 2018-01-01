На Волині запрацював сучасний лісопереробний комплекс. ВІДЕО





Про це пише



Обладнання призначене для розпилювання круглого лісу на обрізну дошку, брус, а також для виготовлення палетних дошок.



Керівник Любомльського лісогосподарства Володимир Туревич наголосив, що з європейськими стандартами праці – і заробітна плата буде відповідна.



На відкритті нової лісопильної лінії були присутні заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар, очільник виконавчої влади області Олександр Савченко, керівник обласного лісомисливського управління Олександр Кватирко.



Коментуючи подію, Володимир Бондар зауважив, що саме лісопереробка сьогодні рятує лісову галузь на європейських ринках, тому нове обладнання для збільшення ефективності роботи – величезний плюс.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі на Волині лісівники урочисто запустили роботу нового лісопереробного комплексу – лісопильну лінію SkyWood, вартість якої понад 7 мільйонів гривень.Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфери-ТВ.Обладнання призначене для розпилювання круглого лісу на обрізну дошку, брус, а також для виготовлення палетних дошок.Керівник Любомльського лісогосподарстванаголосив, що з європейськими стандартами праці – і заробітна плата буде відповідна.На відкритті нової лісопильної лінії були присутні заступник голови Держлісагентства, очільник виконавчої влади області, керівник обласного лісомисливського управлінняКоментуючи подію, Володимир Бондар зауважив, що саме лісопереробка сьогодні рятує лісову галузь на європейських ринках, тому нове обладнання для збільшення ефективності роботи – величезний плюс.

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