Стало відомо, за що побили водія луцької маршрутки

накинувся на нього з кулаками.



Водій маршрутки № 31 Василь розповів, що в той момент двоє батьків вийшли з транспорту на зупинку, а дитина виходила за ними, коли він не побачив її в дзеркала і притиснув дверима, які відкрив одразу ж, коли люди почали кричати, що дитина ще не вийшла, - пише ІА «



«Це моя помилка, і я її визнаю, бо ж не додивився і прижав дитину дверима. Але ж не спеціально це, ненавмисно ж зробив», – розповідає водій.



Він додав, що не порвав дитині одяг і не поранив її, а батько різко підбіг до нього зі словами «Я вас навчу їздити!» вдарив три рази в обличчя і встиг зламати ніс водієві, перш ніж той почав закривати обличчя руками від ударів розлюченого чоловіка.



«Ну в житті всяке буває, і бувало, що їдеш і загальмуєш різко, коли на дорозі якась непередбачувана ситуація, але ж це ненавмисно робиться… І тут дитина маленька, коли зійшла на сходинку нижче, її в дзеркалах фактично й не видно було. Невже двом батькам не можна було її на руки взяти чи попередити водія, щоб зачекав, бо тут з дитиною виходять? В мене, бувало, пасажири, що з дитиною виходять, то або на руки її беруть, або кажуть: «Водію, зачекайте, я тут з дитиною виходжу», або: «Зачекайте, я повільно буду виходити», – сказав водій Василь.



Водій додав, що очікував, що пасажир підійде, аби з'ясувати ситуацію, але не на те, що зненацька накинеться з кулаками.



«Це для мене дикість – така поведінка», – сказав Василь.



Після побиття водія пасажир спокійно пішов далі, а водій розповів, що через синці на обличчі не зміг вийти на роботу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За те, що водій маршрутки № 31 у Луцьку недогледів і прищемив дитину дверима маршрутки, розлючений батько відразу без будь-яких намагань з’ясувати стосункиВодій маршрутки № 31розповів, що в той момент двоє батьків вийшли з транспорту на зупинку, а дитина виходила за ними, коли він не побачив її в дзеркала і притиснув дверима, які відкрив одразу ж, коли люди почали кричати, що дитина ще не вийшла, - пише ІА « Конкурент ».«Це моя помилка, і я її визнаю, бо ж не додивився і прижав дитину дверима. Але ж не спеціально це, ненавмисно ж зробив», – розповідає водій.Він додав, що не порвав дитині одяг і не поранив її, а батько різко підбіг до нього зі словами «Я вас навчу їздити!» вдарив три рази в обличчя і встиг зламати ніс водієві, перш ніж той почав закривати обличчя руками від ударів розлюченого чоловіка.«Ну в житті всяке буває, і бувало, що їдеш і загальмуєш різко, коли на дорозі якась непередбачувана ситуація, але ж це ненавмисно робиться… І тут дитина маленька, коли зійшла на сходинку нижче, її в дзеркалах фактично й не видно було. Невже двом батькам не можна було її на руки взяти чи попередити водія, щоб зачекав, бо тут з дитиною виходять? В мене, бувало, пасажири, що з дитиною виходять, то або на руки її беруть, або кажуть: «Водію, зачекайте, я тут з дитиною виходжу», або: «Зачекайте, я повільно буду виходити», – сказав водій Василь.Водій додав, що очікував, що пасажир підійде, аби з'ясувати ситуацію, але не на те, що зненацька накинеться з кулаками.«Це для мене дикість – така поведінка», – сказав Василь.Після побиття водія пасажир спокійно пішов далі, а водій розповів, що через синці на обличчі не зміг вийти на роботу.

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