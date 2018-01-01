Волинська прокуратура відсудила 70 тисяч за звільнення людини

За втручання прокуратури Волині керівник підприємства, винний у незаконному звільненні працівника, відшкодує установі завдану шкоду.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Прокуратура Волині до Шевченківського районного суду Чернівців пред’явила позов в інтересах держави в особі Міністерства інфраструктури України та Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» до колишнього керівника підприємства про стягнення з нього в порядку регресу на користь установи майже 68 тисяч гривень матеріальної шкоди, завданої у зв’язку із незаконним звільненням працівника.Правовими підставами пред’явлення позову є норми Кодексу законів про працю України, відповідно до яких службова особа, винна в незаконному звільненні працівника, зобов’язана покрити шкоду, заподіяну підприємству у зв’язку з оплатою цьому працівникові часу вимушеного прогулу. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення здійснено з порушеннями закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі.Суд задоволив позов прокуратури області, відтак із посадовця буде стягнуто шкоду, завдану підприємству його незаконними діями.