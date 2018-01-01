Два села на Волині відрізані від світу
Сьогодні, 05:07
Мешканці двох сіл у Шацькому районі на Волині нарікають на відсутність транспортного сполучення.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацької районної ради у соціальній мережі Facebook.
Голові Шацької районної ради Сергію Карпуку про цю проблему розповіли під час виїзного прийому громадян на території Шацької ОТГ.
Досі актуальною проблемою для сіл Самійличівського округу залишаються пасажирські перевезення.
Немає транспортного сполучення з селами Самійличі та Пехи.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Шацької районної ради у соціальній мережі Facebook.
Голові Шацької районної ради Сергію Карпуку про цю проблему розповіли під час виїзного прийому громадян на території Шацької ОТГ.
Досі актуальною проблемою для сіл Самійличівського округу залишаються пасажирські перевезення.
Немає транспортного сполучення з селами Самійличі та Пехи.
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