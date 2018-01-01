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Українські бійці потужним ударом знищили бойовиків на Донбасі. ВІДЕО

Українські бійці потужним ударом знищили бойовиків на Донбасі. ВІДЕО
У мережі з'явилося видовищне відео, як військові Збройних сил України з повітря завдають нищівного удару по позиціях проросійських бойовиків на окупованому Донбасі.

Відповідне відео оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц» у Facebook, - передає 24 канал.

«Черговий шмакі-бум, і 200-а бригада в одного окупанта, ще двоє зашивають рани», – написав він.

Офіцер зазначив, що операція була проведена українськими захисниками в районі населеного пункту Пантелеймонівка. Там, мінометний підрозділ російсько-окупаційних військ постійно робить провокаційні обстріли підрозділів ООС.

За його словами, бійці ЗСУ показали, що знають, де ховаються окупанти, і покарали їх.



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Теги: війна з Росією, АТО
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