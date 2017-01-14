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Порошенко звільнив луганського губернатора

Порошенко звільнив луганського губернатора
Президент Петро Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.

Відповідний указ №383/2018 президент підписав 22 листопада, повідомляється на сайті глави держави.

«Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради від БПП Юрій Гарбуз був призначений головою Луганської ОДА у квітні 2016 року замість Георгія Туки.


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Теги: політика, влада
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