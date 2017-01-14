Порошенко звільнив луганського губернатора

Петро Порошенко звільнив голову Луганської обласної державної адміністрації Юрія Гарбуза.



Відповідний указ №383/2018 президент підписав 22 листопада, повідомляється на сайті глави держави.



«Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.



Нагадаємо, депутат Верховної Ради від БПП Юрій Гарбуз був призначений головою Луганської ОДА у квітні 2016 року замість Георгія Туки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентзвільнив голову Луганської обласної державної адміністраціїВідповідний указ №383/2018 президент підписав 22 листопада, повідомляється на сайті глави держави.«Звільнити Гарбуза Юрія Григорійовича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в указі.Нагадаємо, депутат Верховної Ради від БПП Юрій Гарбуз був призначений головою Луганської ОДА у квітні 2016 року замість

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію