На Волині невідомі обікрали магазин
Сьогодні, 08:31
У селищі Мар'янівка Горохівського району невідомі обікрали магазин «Продукти».
Факт встановили вранці, – повідомляє Волинь-Нова.
Сума збитків – 15 000 гривень.
Як з’ясувалося, зловмисники вкрали ковбаси, а також шоколад, сигарети та каву.
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Факт встановили вранці, – повідомляє Волинь-Нова.
Сума збитків – 15 000 гривень.
Як з’ясувалося, зловмисники вкрали ковбаси, а також шоколад, сигарети та каву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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