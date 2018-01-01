На Волині невідомі обікрали магазин





Факт встановили вранці, – повідомляє



Сума збитків – 15 000 гривень.



Як з’ясувалося, зловмисники вкрали ковбаси, а також шоколад, сигарети та каву.

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