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На Волині невідомі обікрали магазин

На Волині невідомі обікрали магазин
У селищі Мар'янівка Горохівського району невідомі обікрали магазин «Продукти».

Факт встановили вранці, – повідомляє Волинь-Нова.

Сума збитків – 15 000 гривень.

Як з’ясувалося, зловмисники вкрали ковбаси, а також шоколад, сигарети та каву.

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Теги: крадіжка, Волинь, магазин
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