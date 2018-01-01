Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО
Сьогодні, 09:09
Священик з Волині опублікував добірку світлин з Почаївської лаври.
Фото можна переглянути на сторінці настоятеля Жидичинського чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця Константина Марченко.
«Перед початком Різдвяного посту приїхали з братією до Почаївських святинь. Лавра по особливому прекрасна в цей прекрасний ранок.
Слава Богу за все!» – йдеться у дописі.
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Фото можна переглянути на сторінці настоятеля Жидичинського чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця Константина Марченко.
«Перед початком Різдвяного посту приїхали з братією до Почаївських святинь. Лавра по особливому прекрасна в цей прекрасний ранок.
Слава Богу за все!» – йдеться у дописі.
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