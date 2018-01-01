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Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО

Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО
Священик з Волині опублікував добірку світлин з Почаївської лаври.

Фото можна переглянути на сторінці настоятеля Жидичинського чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця Константина Марченко.

«Перед початком Різдвяного посту приїхали з братією до Почаївських святинь. Лавра по особливому прекрасна в цей прекрасний ранок.

Слава Богу за все!» – йдеться у дописі.
Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО
Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО
Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО
Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО
Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО

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Теги: Лавра, Київ, священик, Волинь
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