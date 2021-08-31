У Луцьку федерації боксу хочуть знизити оренду приміщення до 1 гривні
Сьогодні, 09:31
Федерація спорту міста Луцька хоче орендувати приміщення за 1 гривню, а натомість обіцяє зробити ремонт приміщення.
Про це йшлося на засіданні комісії з питань комунального майна та приватизації у п’ятницю, 23 листопада.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що приміщення на Богдана Хмельницького, 40 здали федерації боксу міста Луцька у досить поганому стані. Розмір приміщення становить 234 квадратних метри, а вартість оренди 4842 гривні.
Відтак, федерація направила звернення до міської ради, аби їм зменшили орендну плату, натомість вони обіцяють зробити там ремонт. За попередніми підрахунками, привести будівлю до хорошого стану вартуватиме більш, аніж 1,5 мільйона гривень. Окрім того, хочуть закупити боксерський інвентар.
Такі ціну федерація боксу платитиме до кінця завершення договору оренди, тобто до 31.08.21.
Окрім того такі ж пільги в оренді мають намір надати організації Червоного Хреста на Відродження,2 а також організації «Студентське братство Волині» на проспекті Волі,13 Б. Члени комісії підтримали відповідні проекти рішення.
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Про це йшлося на засіданні комісії з питань комунального майна та приватизації у п’ятницю, 23 листопада.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що приміщення на Богдана Хмельницького, 40 здали федерації боксу міста Луцька у досить поганому стані. Розмір приміщення становить 234 квадратних метри, а вартість оренди 4842 гривні.
Відтак, федерація направила звернення до міської ради, аби їм зменшили орендну плату, натомість вони обіцяють зробити там ремонт. За попередніми підрахунками, привести будівлю до хорошого стану вартуватиме більш, аніж 1,5 мільйона гривень. Окрім того, хочуть закупити боксерський інвентар.
Такі ціну федерація боксу платитиме до кінця завершення договору оренди, тобто до 31.08.21.
Окрім того такі ж пільги в оренді мають намір надати організації Червоного Хреста на Відродження,2 а також організації «Студентське братство Волині» на проспекті Волі,13 Б. Члени комісії підтримали відповідні проекти рішення.
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