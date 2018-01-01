У Луцьку муніципали відчитали будівельників, які забруднили дорогу





Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



Виконроб забуває нагадувати водіям вантажних автомобілів, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.



Вже після розмови з інспекторами, будівельники взялися чистити асфальт від бруду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали «насварили» будівельників, які забруднили проїжджу частину вулиці Чорновола.Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Виконроб забуває нагадувати водіям вантажних автомобілів, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.Вже після розмови з інспекторами, будівельники взялися чистити асфальт від бруду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію