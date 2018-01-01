У Луцьку муніципали відчитали будівельників, які забруднили дорогу
Сьогодні, 09:49
У Луцьку муніципали «насварили» будівельників, які забруднили проїжджу частину вулиці Чорновола.
Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Виконроб забуває нагадувати водіям вантажних автомобілів, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.
Вже після розмови з інспекторами, будівельники взялися чистити асфальт від бруду.
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Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Виконроб забуває нагадувати водіям вантажних автомобілів, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.
Вже після розмови з інспекторами, будівельники взялися чистити асфальт від бруду.
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