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У Луцьку муніципали відчитали будівельників, які забруднили дорогу

У Луцьку муніципали відчитали будівельників, які забруднили дорогу
У Луцьку муніципали «насварили» будівельників, які забруднили проїжджу частину вулиці Чорновола.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Виконроб забуває нагадувати водіям вантажних автомобілів, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.

Вже після розмови з інспекторами, будівельники взялися чистити асфальт від бруду.

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Теги: муніципали, будівельники
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