На «Устилузі» затримали понад тонну незадекларованих меблів. ФОТО

На пункті пропуску «Устилуг» митники затримали бус, у якому подружжя намагалося провезти на Україну більше тонни товарів без оподаткування.Про це повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Зокрема, під час переогляду транспортного засобу після його в’їзду «зеленим коридором», у багажному відділенні мікроавтобуса виявлено 1174 кг меблів у розібраному вигляді та більше 45 кг препаратів для стоматології. Їхня вартість нині встановлюється.За недекларування товарів, зловживання смугою руху для спрощеного митного контролю та дії, спрямовані на переміщення товару поза митним контролем, зловмисники будуть притягнуті до відповідальності.Санкція статті 482 Митного Кодексу України визначає її як штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Конфіскації також підлягає транспортний засіб, який був використаний для протиправного діяння.