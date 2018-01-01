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Порошенко підписав закони щодо «євроблях»

Порошенко підписав закони щодо «євроблях»
Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 і №8488, прийняті парламентом у другому читанні 8 листопада. Український автомобільний ринок тепер чекають величезні зміни.

Голова української держави підписав закони, які дозволяють імпорт в Україну автомобілів будь якого віку, - пише 24 канал.

"Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й недвозначно передбачено законом" написав Порошенко на своїй сторінці у facebook.

"Це – непростий компроміс між державою та фактичними власниками авто. Між тими, хто вже прийняв як даність неминучість податків, і тими, хто лише отримав шанс стати сумлінним платником податків. І от щоби останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші ідуть на добру справу, їх і вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам. Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, отриманих від легалізації авто" зазначив президент.

"Власників закликаю у передбачений законом термін скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту. Без податків не буває армії, без податків не буває доріг, без податків не буває освіти. І державу будують не президенти, не уряди, не депутати, а платники податків. Це має стати аксіомою, і підписання зазначених законів – крок у тому напрямку. Дякую усім за розуміння і здатність до компромісу" написав Порошенко.

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Нагадаємо, що декілька днів поспіль активісти "АвтоЄвтроСили" влаштовували акції протесту вимагаючи рівних ставок розмитнення як для нових, так і для вживаних авто. Основна їх вимога стосувалась прибирання коефіцієнта віку з формули розрахунку акцизу.



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Теги: Порошенко, євробляхи
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Коментарі 1
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А що тепер робити людям які сплачували в державу мито і дотримувались стандарту Євро 5? Можливо нам тепер вийти на Майдан і запросити повернення наших коштів????
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