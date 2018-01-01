У Луцьку мешканці багатоповерхівки 3 дні сидять без опалення





Про це



У всіх 144-х квартирах будинку практично відсутнє теплопостачання. Зникло воно ще три дні тому.



«На вулиці мінусова температура, а в хаті холодні батареї. Особисто в мене в залі вони ледь теплі, в кухні також ледь теплі, а в другій кімнаті – взагалі холодні», – обурюється мешканець будинку.



Попри те, що на температура на вулиці сягає мінус 5 градусів вночі, комунальники з проблемою розбиратись не поспішають, кажуть мешканці будинку.



«Така ситуація вже третій день. Дзвонили в ЖЕК, там ссилались на те, що винні у «Луцьктеплі». До «Луцьктепла» додзвонитись не могли, лише сьогодні вдалося. Ці звалюють все на ЖЕК, мовляв, вони подають тепло, а це ЖЕК не розприділяє, тож це проблема внутрішньобудинкова», – розповів мешканець будинку.



Мешканці вже подали декілька скарг на гарячу лінію Луцької міської ради.



У «Луцьктеплі» кажуть, що винен ЖЕК



Ми зателефонували на гарячу лінію «Луцьктепла». Диспетчерка переконує: їхньої вини у відсутності теплопостачання немає.



«В нам там опалення ввімкнено. Все подається з нашої сторони. Це внутрішні роботи ЖЕку. Ми внутрішніх робіт у будинках не проводимо», – відповіла вона.



«Ніяких прогнозів не даємо», – ЖЕК №8



Заступник начальника ЖЕКу №8 переконує, що проблема все ж у тому, що «Луцьктепло» подає недостатню кількість теплоносія.



«Поки «Луцьктепло» не забезпечить достатньої подачі «обратки», ми нічого зробити не можемо», – запевняє він.



Також чоловік каже, що це не єдина проблема. За його словами, мешканці будинку нібито самі частково винні у цій ситуації.



«Тут у будинку стоїть насос примусового тиску. І люди самі лізуть у камери «Луцьктепла» і самі відрегульовують, щоб їм було краще. Відповідно, насоси все тепло викачують туди», – запевняє він.



У ЖЕКу запевнили, що мало не щодня спілкуються зі спеціалістами «Луцьктепла», аби вирішити цю проблему. Та поки все безрезультатно.



«Щоб люди не мерзли, ми намагаємося прогнати систему, щоб набрався теплоносій у систему, щоб трохи прогрілася квартира. Більше ми поки нічого зробити не можемо», – розповіли в установі.



Прогнозів, коли у будинку буде опалення, у ЖЕКу так і не дали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на проспекті Відродження 49, мешканці скаржаться на відсутність опалення у квартирах.Про це «Першому» розповіли читачі.У всіх 144-х квартирах будинку практично відсутнє теплопостачання. Зникло воно ще три дні тому.«На вулиці мінусова температура, а в хаті холодні батареї. Особисто в мене в залі вони ледь теплі, в кухні також ледь теплі, а в другій кімнаті – взагалі холодні», – обурюється мешканець будинку.Попри те, що на температура на вулиці сягає мінус 5 градусів вночі, комунальники з проблемою розбиратись не поспішають, кажуть мешканці будинку.«Така ситуація вже третій день. Дзвонили в ЖЕК, там ссилались на те, що винні у «Луцьктеплі». До «Луцьктепла» додзвонитись не могли, лише сьогодні вдалося. Ці звалюють все на ЖЕК, мовляв, вони подають тепло, а це ЖЕК не розприділяє, тож це проблема внутрішньобудинкова», – розповів мешканець будинку.Мешканці вже подали декілька скарг на гарячу лінію Луцької міської ради.Ми зателефонували на гарячу лінію «Луцьктепла». Диспетчерка переконує: їхньої вини у відсутності теплопостачання немає.«В нам там опалення ввімкнено. Все подається з нашої сторони. Це внутрішні роботи ЖЕку. Ми внутрішніх робіт у будинках не проводимо», – відповіла вона.Заступник начальника ЖЕКу №8 переконує, що проблема все ж у тому, що «Луцьктепло» подає недостатню кількість теплоносія.«Поки «Луцьктепло» не забезпечить достатньої подачі «обратки», ми нічого зробити не можемо», – запевняє він.Також чоловік каже, що це не єдина проблема. За його словами, мешканці будинку нібито самі частково винні у цій ситуації.«Тут у будинку стоїть насос примусового тиску. І люди самі лізуть у камери «Луцьктепла» і самі відрегульовують, щоб їм було краще. Відповідно, насоси все тепло викачують туди», – запевняє він.У ЖЕКу запевнили, що мало не щодня спілкуються зі спеціалістами «Луцьктепла», аби вирішити цю проблему. Та поки все безрезультатно.«Щоб люди не мерзли, ми намагаємося прогнати систему, щоб набрався теплоносій у систему, щоб трохи прогрілася квартира. Більше ми поки нічого зробити не можемо», – розповіли в установі.Прогнозів, коли у будинку буде опалення, у ЖЕКу так і не дали.

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