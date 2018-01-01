У Луцьку мешканці багатоповерхівки 3 дні сидять без опалення
Сьогодні, 10:17
У Луцьку, на проспекті Відродження 49, мешканці скаржаться на відсутність опалення у квартирах.
Про це «Першому» розповіли читачі.
У всіх 144-х квартирах будинку практично відсутнє теплопостачання. Зникло воно ще три дні тому.
«На вулиці мінусова температура, а в хаті холодні батареї. Особисто в мене в залі вони ледь теплі, в кухні також ледь теплі, а в другій кімнаті – взагалі холодні», – обурюється мешканець будинку.
Попри те, що на температура на вулиці сягає мінус 5 градусів вночі, комунальники з проблемою розбиратись не поспішають, кажуть мешканці будинку.
«Така ситуація вже третій день. Дзвонили в ЖЕК, там ссилались на те, що винні у «Луцьктеплі». До «Луцьктепла» додзвонитись не могли, лише сьогодні вдалося. Ці звалюють все на ЖЕК, мовляв, вони подають тепло, а це ЖЕК не розприділяє, тож це проблема внутрішньобудинкова», – розповів мешканець будинку.
Мешканці вже подали декілька скарг на гарячу лінію Луцької міської ради.
У «Луцьктеплі» кажуть, що винен ЖЕК
Ми зателефонували на гарячу лінію «Луцьктепла». Диспетчерка переконує: їхньої вини у відсутності теплопостачання немає.
«В нам там опалення ввімкнено. Все подається з нашої сторони. Це внутрішні роботи ЖЕку. Ми внутрішніх робіт у будинках не проводимо», – відповіла вона.
«Ніяких прогнозів не даємо», – ЖЕК №8
Заступник начальника ЖЕКу №8 переконує, що проблема все ж у тому, що «Луцьктепло» подає недостатню кількість теплоносія.
«Поки «Луцьктепло» не забезпечить достатньої подачі «обратки», ми нічого зробити не можемо», – запевняє він.
Також чоловік каже, що це не єдина проблема. За його словами, мешканці будинку нібито самі частково винні у цій ситуації.
«Тут у будинку стоїть насос примусового тиску. І люди самі лізуть у камери «Луцьктепла» і самі відрегульовують, щоб їм було краще. Відповідно, насоси все тепло викачують туди», – запевняє він.
У ЖЕКу запевнили, що мало не щодня спілкуються зі спеціалістами «Луцьктепла», аби вирішити цю проблему. Та поки все безрезультатно.
«Щоб люди не мерзли, ми намагаємося прогнати систему, щоб набрався теплоносій у систему, щоб трохи прогрілася квартира. Більше ми поки нічого зробити не можемо», – розповіли в установі.
Прогнозів, коли у будинку буде опалення, у ЖЕКу так і не дали.
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Про це «Першому» розповіли читачі.
У всіх 144-х квартирах будинку практично відсутнє теплопостачання. Зникло воно ще три дні тому.
«На вулиці мінусова температура, а в хаті холодні батареї. Особисто в мене в залі вони ледь теплі, в кухні також ледь теплі, а в другій кімнаті – взагалі холодні», – обурюється мешканець будинку.
Попри те, що на температура на вулиці сягає мінус 5 градусів вночі, комунальники з проблемою розбиратись не поспішають, кажуть мешканці будинку.
«Така ситуація вже третій день. Дзвонили в ЖЕК, там ссилались на те, що винні у «Луцьктеплі». До «Луцьктепла» додзвонитись не могли, лише сьогодні вдалося. Ці звалюють все на ЖЕК, мовляв, вони подають тепло, а це ЖЕК не розприділяє, тож це проблема внутрішньобудинкова», – розповів мешканець будинку.
Мешканці вже подали декілька скарг на гарячу лінію Луцької міської ради.
У «Луцьктеплі» кажуть, що винен ЖЕК
Ми зателефонували на гарячу лінію «Луцьктепла». Диспетчерка переконує: їхньої вини у відсутності теплопостачання немає.
«В нам там опалення ввімкнено. Все подається з нашої сторони. Це внутрішні роботи ЖЕку. Ми внутрішніх робіт у будинках не проводимо», – відповіла вона.
«Ніяких прогнозів не даємо», – ЖЕК №8
Заступник начальника ЖЕКу №8 переконує, що проблема все ж у тому, що «Луцьктепло» подає недостатню кількість теплоносія.
«Поки «Луцьктепло» не забезпечить достатньої подачі «обратки», ми нічого зробити не можемо», – запевняє він.
Також чоловік каже, що це не єдина проблема. За його словами, мешканці будинку нібито самі частково винні у цій ситуації.
«Тут у будинку стоїть насос примусового тиску. І люди самі лізуть у камери «Луцьктепла» і самі відрегульовують, щоб їм було краще. Відповідно, насоси все тепло викачують туди», – запевняє він.
У ЖЕКу запевнили, що мало не щодня спілкуються зі спеціалістами «Луцьктепла», аби вирішити цю проблему. Та поки все безрезультатно.
«Щоб люди не мерзли, ми намагаємося прогнати систему, щоб набрався теплоносій у систему, щоб трохи прогрілася квартира. Більше ми поки нічого зробити не можемо», – розповіли в установі.
Прогнозів, коли у будинку буде опалення, у ЖЕКу так і не дали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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