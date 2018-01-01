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У Луцьку мешканці багатоповерхівки 3 дні сидять без опалення

У Луцьку мешканці багатоповерхівки 3 дні сидять без опалення
У Луцьку, на проспекті Відродження 49, мешканці скаржаться на відсутність опалення у квартирах.

Про це «Першому» розповіли читачі.

У всіх 144-х квартирах будинку практично відсутнє теплопостачання. Зникло воно ще три дні тому.

«На вулиці мінусова температура, а в хаті холодні батареї. Особисто в мене в залі вони ледь теплі, в кухні також ледь теплі, а в другій кімнаті – взагалі холодні», – обурюється мешканець будинку.

Попри те, що на температура на вулиці сягає мінус 5 градусів вночі, комунальники з проблемою розбиратись не поспішають, кажуть мешканці будинку.

«Така ситуація вже третій день. Дзвонили в ЖЕК, там ссилались на те, що винні у «Луцьктеплі». До «Луцьктепла» додзвонитись не могли, лише сьогодні вдалося. Ці звалюють все на ЖЕК, мовляв, вони подають тепло, а це ЖЕК не розприділяє, тож це проблема внутрішньобудинкова», – розповів мешканець будинку.

Мешканці вже подали декілька скарг на гарячу лінію Луцької міської ради.

У «Луцьктеплі» кажуть, що винен ЖЕК

Ми зателефонували на гарячу лінію «Луцьктепла». Диспетчерка переконує: їхньої вини у відсутності теплопостачання немає.

«В нам там опалення ввімкнено. Все подається з нашої сторони. Це внутрішні роботи ЖЕку. Ми внутрішніх робіт у будинках не проводимо», – відповіла вона.

«Ніяких прогнозів не даємо», – ЖЕК №8

Заступник начальника ЖЕКу №8 переконує, що проблема все ж у тому, що «Луцьктепло» подає недостатню кількість теплоносія.

«Поки «Луцьктепло» не забезпечить достатньої подачі «обратки», ми нічого зробити не можемо», – запевняє він.

Також чоловік каже, що це не єдина проблема. За його словами, мешканці будинку нібито самі частково винні у цій ситуації.

«Тут у будинку стоїть насос примусового тиску. І люди самі лізуть у камери «Луцьктепла» і самі відрегульовують, щоб їм було краще. Відповідно, насоси все тепло викачують туди», – запевняє він.

У ЖЕКу запевнили, що мало не щодня спілкуються зі спеціалістами «Луцьктепла», аби вирішити цю проблему. Та поки все безрезультатно.

«Щоб люди не мерзли, ми намагаємося прогнати систему, щоб набрався теплоносій у систему, щоб трохи прогрілася квартира. Більше ми поки нічого зробити не можемо», – розповіли в установі.

Прогнозів, коли у будинку буде опалення, у ЖЕКу так і не дали.


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Теги: опалення, Луцьк, скарга
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