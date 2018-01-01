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У Луцьку «забракували» 40 автобусів, які використовують забагато пального

У Луцьку «забракували» 40 автобусів, які використовують забагато пального
Близько 40 автобусів, які свого часу Луцьке підприємство електротранспорту взяло у лізинг, є збитковими.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань комунального майна та приватизації у п’ятницю, 23 листопада.

Генеральний директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповів, що наразі автобуси, які у 2007 році взяли у лізинг не працюють. Усі вони потребують ремонту, проте за словами директора, їх експлуатація не є рентабельною. Адже вони використовують занадто багато пального – 40 літрів на 100 кілометрів.

Такі автобуси, з усіх обласних центрів, використовує лише Київ, проте там, наголошує Володимир Пуц, зовсім інший стан з пасажиропотоком.

«В обласних центрах такі автобуси не працюють. На маршруті вони не є конкурентноздатні. То дорога в нікуди», – розповів Володимир Пуц.

Один з автобусів нараз використовують для перевезення діток зі школи-інтернату на навчання та додому. Ще один ЛПЕ має відремонтувати для військової літної частини, яка не так давно прибула до Луцька.

До слова, підприємство давно уже виплатило кошти компаній «Богдан-лізинг» за автобуси, проте не може ними розпоряджатися, оскільки компанія досі не передала їх у власність місту. Наразі тривають судові засідання.

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Теги: автобус, Луцьк
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