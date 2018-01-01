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Аварія на Волині: автівка «зависла» в кюветі. ФОТО

Аварія на Волині: автівка «зависла» в кюветі. ФОТО
На трасі у селі Суходоли Володимир-Волинського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це йдеться на сторінці у facebook спільноти міста Нововолинськ.

"Суходоли. Будьте обережні, слизька дорога!", - йдеться у дописі.

Наразі немає інформації про постраждалих. Як видно з опублікованих фото, автівка просто застрягла догори в кюветі.

Аварія на Волині: автівка «зависла» в кюветі. ФОТО
Аварія на Волині: автівка «зависла» в кюветі. ФОТО
Аварія на Волині: автівка «зависла» в кюветі. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь
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