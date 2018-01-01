Аварія на Волині: автівка «зависла» в кюветі. ФОТО





Про це йдеться на сторінці у facebook спільноти міста Нововолинськ.



"Суходоли. Будьте обережні, слизька дорога!", - йдеться у дописі.



Наразі немає інформації про постраждалих. Як видно з опублікованих фото, автівка просто застрягла догори в кюветі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі у селі Суходоли Володимир-Волинського району трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це йдеться на сторінці у facebook спільноти міста Нововолинськ."Суходоли. Будьте обережні, слизька дорога!", - йдеться у дописі.Наразі немає інформації про постраждалих. Як видно з опублікованих фото, автівка просто застрягла догори в кюветі.

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