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«Це невдалий варіант»: директор ЛПЕ про валідатори у тролейбусах

«Це невдалий варіант»: директор ЛПЕ про валідатори у тролейбусах
Генеральний директор ЛПЕ вважає, що спроба впровадити валідатори, якими деякий час користувалися луцькі кондуктори, була приречена на невдачу.

Про це йшлося на засіданні комісії з питань комунальногго майна та приватизації у п’ятницю, 23 листопада.

Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповів, що вже у липні 2017 року валідатори, використання яких намагалися впровадити у луцьких тролейбусах, вже не працювали на маршрутах.

«Раз розпочали справу, то треба було її продовжувати. Їх положили на полиці і не працювали з ними», – розповів Володимир Пуц.

Директор підприємства вважає, що автоматизована система оплати і обліку пасажирів повинна бути, проте стара валідаторна система була невдалим експериментом.

«Яка ж то система, коли є ручний пристрій і є людина, яка з нам працює. Має бути стаціонарний пристрій і може бути кондуктор-консультант. Який допомагатиме пасажирам. Це невдалий варіант, він не відновиться у нас. Ніде в Україні такого немає, от Тернопіль уже перейшов на стаціонарні пристрої», – зауважив Володимир Пуц.

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Теги: валідатори, Луцьк
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