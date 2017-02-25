Волинські капелани просять небайдужих зібрати допомогу на передову

Капелани з Волині планують подорож на передову, тому просять небайдужих людей долучитись до благодійності.Про це на своїй сторінці у facebook священикВін зазначив, що планується капеланська подорож на передову до наших захисників у місто Попасна, 14 -ої бригади."...Просимо усіх приєднатися до благодійності, в цей нелегкий для держави час. Час війни, не будьте байдужі. Та прикладімо усіх зусиль, щоб наблизити довгожданний мир. Щоб наші захисники відчули нашу турботу, та частину нашого тепла", - йдеться у дописі.Збір проводиться у церкві Св. Василія Великого, що у Старій Вижві.