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Волинські капелани просять небайдужих зібрати допомогу на передову

Волинські капелани просять небайдужих зібрати допомогу на передову
Капелани з Волині планують подорож на передову, тому просять небайдужих людей долучитись до благодійності.

Про це на своїй сторінці у facebook священик Іван Зеленко.

Він зазначив, що планується капеланська подорож на передову до наших захисників у місто Попасна, 14 -ої бригади.

"...Просимо усіх приєднатися до благодійності, в цей нелегкий для держави час. Час війни, не будьте байдужі. Та прикладімо усіх зусиль, щоб наблизити довгожданний мир. Щоб наші захисники відчули нашу турботу, та частину нашого тепла", - йдеться у дописі.

Збір проводиться у церкві Св. Василія Великого, що у Старій Вижві.

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Теги: капелани, допомога
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