Волинські капелани просять небайдужих зібрати допомогу на передову
Сьогодні, 18:31
Капелани з Волині планують подорож на передову, тому просять небайдужих людей долучитись до благодійності.
Про це на своїй сторінці у facebook священик Іван Зеленко.
Він зазначив, що планується капеланська подорож на передову до наших захисників у місто Попасна, 14 -ої бригади.
"...Просимо усіх приєднатися до благодійності, в цей нелегкий для держави час. Час війни, не будьте байдужі. Та прикладімо усіх зусиль, щоб наблизити довгожданний мир. Щоб наші захисники відчули нашу турботу, та частину нашого тепла", - йдеться у дописі.
Збір проводиться у церкві Св. Василія Великого, що у Старій Вижві.
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Про це на своїй сторінці у facebook священик Іван Зеленко.
Він зазначив, що планується капеланська подорож на передову до наших захисників у місто Попасна, 14 -ої бригади.
"...Просимо усіх приєднатися до благодійності, в цей нелегкий для держави час. Час війни, не будьте байдужі. Та прикладімо усіх зусиль, щоб наблизити довгожданний мир. Щоб наші захисники відчули нашу турботу, та частину нашого тепла", - йдеться у дописі.
Збір проводиться у церкві Св. Василія Великого, що у Старій Вижві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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