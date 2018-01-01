У Луцьку 25 будинків боргують майже 2 мільйони гривень за воду
Сьогодні, 10:55
У Луцьку загальний борг мешканців усього лише 25-ти багатоквартирних житлових будинків становить близько 2 мільйонів гривень.
Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
Відтак, підприємство «Луцькводоканал» буде вживати усіх можливих заходів для стягнення заборгованостей, зокрема використовуючи і законні примусові методи, а також вдаючись до припинення надання послуг водопостачання та водовідведення.
КП «Луцькводоканал» блокуватиме будь-які програми фінансової підтримки будинків-боржників, включаючи проведення у них благоустрою і ремонту дворів та житлових приміщень тощо.
Ігноруючи необхідність плати за воду, боржники роблять заручниками ситуації своїх сусідів, адже в наведеному списку будинків серед мешканців є й свідомі платники. 93% споживачів послуг КП «Луцькводоканал» є справними і порядними платниками.
Своєрідний негативний рекорд за обсягом боргів мають мешканці будинку по вул. Даньшина, 1, де 84 особи боргують підприємству КП «Луцькводоканал» 158 399 грн. Також більше 133 тис грн. боргують 55 мешканців будинку по вул. Черняховського, 1 і більше 109 тис грн – 73 мешканця будинку по вул. Щусєва, 20/а.
Тож лучан просять своєчасно оплачувати послуги водопостачання та водовідведення в повному обсязі, аби уникнути в майбутньому проблем із водопостачанням у місті.
Суми, які боргують мешканці окремих багатоквартирних будинків Луцька:
1 вул. Даньшина, 1 158 399,20
2 вул. Черняховського, 1 133 608,43
3 вул. Станіславського, 50 кв.272 116 772,43
4 вул. Щусєва, 20/А 109 678,03
5 вул. Потебні, 52/А 95 156,87
6 вул. Грабовського, 7 86 703,32
7 пp. Грушевського, 1 85 795,10
8 пp. Відродження, 12/А 81 385,83
9 вул. Хасевича Ніла, 4 кв.170 80 118,46
10 вул. Гулака-Артемовського, 25 63 232,06
11 пp. Грушевського, 7 62 416,90
12 вул. Щусєва, 18 кв.160 53 058,18
13 пp. Молоді, 10 кв.282 49 695,47
14 вул. Ветеранів, 17 47 687,41
15 пp. Відродження, 26/Б 45 913,43
16 вул. В.Інтернаціоналістів, 4 46 725,98
17 вул. Привокзальна, 13/А 42 367,99
18 вул. Гулака-Артемовського, 21 39 759,14
19 вул. Гулака-Артемовського, 15 33 477,39
20 пр. Дружби Народів, 4 25 633,23
21 Грушевського, 10 25 226,92
22 вул. Кравчука, 17 23 734,32
23 пp. Молоді, 8 23 109,31
24 пp. Грушевського, 22 16 547,45
25 вул. Гулака-Артемовського, 23 15 790,38
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.
Відтак, підприємство «Луцькводоканал» буде вживати усіх можливих заходів для стягнення заборгованостей, зокрема використовуючи і законні примусові методи, а також вдаючись до припинення надання послуг водопостачання та водовідведення.
КП «Луцькводоканал» блокуватиме будь-які програми фінансової підтримки будинків-боржників, включаючи проведення у них благоустрою і ремонту дворів та житлових приміщень тощо.
Ігноруючи необхідність плати за воду, боржники роблять заручниками ситуації своїх сусідів, адже в наведеному списку будинків серед мешканців є й свідомі платники. 93% споживачів послуг КП «Луцькводоканал» є справними і порядними платниками.
Своєрідний негативний рекорд за обсягом боргів мають мешканці будинку по вул. Даньшина, 1, де 84 особи боргують підприємству КП «Луцькводоканал» 158 399 грн. Також більше 133 тис грн. боргують 55 мешканців будинку по вул. Черняховського, 1 і більше 109 тис грн – 73 мешканця будинку по вул. Щусєва, 20/а.
Тож лучан просять своєчасно оплачувати послуги водопостачання та водовідведення в повному обсязі, аби уникнути в майбутньому проблем із водопостачанням у місті.
Суми, які боргують мешканці окремих багатоквартирних будинків Луцька:
1 вул. Даньшина, 1 158 399,20
2 вул. Черняховського, 1 133 608,43
3 вул. Станіславського, 50 кв.272 116 772,43
4 вул. Щусєва, 20/А 109 678,03
5 вул. Потебні, 52/А 95 156,87
6 вул. Грабовського, 7 86 703,32
7 пp. Грушевського, 1 85 795,10
8 пp. Відродження, 12/А 81 385,83
9 вул. Хасевича Ніла, 4 кв.170 80 118,46
10 вул. Гулака-Артемовського, 25 63 232,06
11 пp. Грушевського, 7 62 416,90
12 вул. Щусєва, 18 кв.160 53 058,18
13 пp. Молоді, 10 кв.282 49 695,47
14 вул. Ветеранів, 17 47 687,41
15 пp. Відродження, 26/Б 45 913,43
16 вул. В.Інтернаціоналістів, 4 46 725,98
17 вул. Привокзальна, 13/А 42 367,99
18 вул. Гулака-Артемовського, 21 39 759,14
19 вул. Гулака-Артемовського, 15 33 477,39
20 пр. Дружби Народів, 4 25 633,23
21 Грушевського, 10 25 226,92
22 вул. Кравчука, 17 23 734,32
23 пp. Молоді, 8 23 109,31
24 пp. Грушевського, 22 16 547,45
25 вул. Гулака-Артемовського, 23 15 790,38
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 23-25 листопада
Сьогодні, 11:00
Волинські лісівники та студенти утеплювали сад. ФОТО
Сьогодні, 10:55
У Луцьку 25 будинків боргують майже 2 мільйони гривень за воду
Сьогодні, 10:55
«Це невдалий варіант»: директор ЛПЕ про валідатори у тролейбусах
Сьогодні, 10:36
Медіа