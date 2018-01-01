У Луцьку 25 будинків боргують майже 2 мільйони гривень за воду

У Луцьку загальний борг мешканців усього лише 25-ти багатоквартирних житлових будинків становить близько 2 мільйонів гривень.Про це інформує прес-служба Луцької міської ради.Відтак, підприємство «Луцькводоканал» буде вживати усіх можливих заходів для стягнення заборгованостей, зокрема використовуючи і законні примусові методи, а також вдаючись до припинення надання послуг водопостачання та водовідведення.КП «Луцькводоканал» блокуватиме будь-які програми фінансової підтримки будинків-боржників, включаючи проведення у них благоустрою і ремонту дворів та житлових приміщень тощо.Ігноруючи необхідність плати за воду, боржники роблять заручниками ситуації своїх сусідів, адже в наведеному списку будинків серед мешканців є й свідомі платники. 93% споживачів послуг КП «Луцькводоканал» є справними і порядними платниками.Своєрідний негативний рекорд за обсягом боргів мають мешканці будинку по вул. Даньшина, 1, де 84 особи боргують підприємству КП «Луцькводоканал» 158 399 грн. Також більше 133 тис грн. боргують 55 мешканців будинку по вул. Черняховського, 1 і більше 109 тис грн – 73 мешканця будинку по вул. Щусєва, 20/а.Тож лучан просять своєчасно оплачувати послуги водопостачання та водовідведення в повному обсязі, аби уникнути в майбутньому проблем із водопостачанням у місті.Суми, які боргують мешканці окремих багатоквартирних будинків Луцька:1 вул. Даньшина, 1 158 399,202 вул. Черняховського, 1 133 608,433 вул. Станіславського, 50 кв.272 116 772,434 вул. Щусєва, 20/А 109 678,035 вул. Потебні, 52/А 95 156,876 вул. Грабовського, 7 86 703,327 пp. Грушевського, 1 85 795,108 пp. Відродження, 12/А 81 385,839 вул. Хасевича Ніла, 4 кв.170 80 118,4610 вул. Гулака-Артемовського, 25 63 232,0611 пp. Грушевського, 7 62 416,9012 вул. Щусєва, 18 кв.160 53 058,1813 пp. Молоді, 10 кв.282 49 695,4714 вул. Ветеранів, 17 47 687,4115 пp. Відродження, 26/Б 45 913,4316 вул. В.Інтернаціоналістів, 4 46 725,9817 вул. Привокзальна, 13/А 42 367,9918 вул. Гулака-Артемовського, 21 39 759,1419 вул. Гулака-Артемовського, 15 33 477,3920 пр. Дружби Народів, 4 25 633,2321 Грушевського, 10 25 226,9222 вул. Кравчука, 17 23 734,3223 пp. Молоді, 8 23 109,3124 пp. Грушевського, 22 16 547,4525 вул. Гулака-Артемовського, 23 15 790,38