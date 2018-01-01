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На Дніпропетровщині п’яний водій збив вагітну жінку з 2-річним сином

На Дніпропетровщині п’яний водій збив вагітну жінку з 2-річним сином
На Дніпропетровщині поліція затримала водія, який на узбіччі збив вагітну жінку з дитиною.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада о 9:13, - інформує ГУНП у Дніпропетровській області.

Внаслідок наїзду 31-річна жінка, яка перебуває на 8-му місяці вагітності, отримала відкриту черепно-мозкову травму та була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Її дворічний син, який сидів у дитячому візку, отримав незначні забої. Він також доставлений до медичного закладу.

Одразу після скоєння злочину поліцейські провели освідування водія на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння та затримали 50-річного керманича.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.

На Дніпропетровщині п’яний водій збив вагітну жінку з 2-річним сином
На Дніпропетровщині п’яний водій збив вагітну жінку з 2-річним сином

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Теги: водій, аварія
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