На Дніпропетровщині п’яний водій збив вагітну жінку з 2-річним сином

На Дніпропетровщині поліція затримала водія, який на узбіччі збив вагітну жінку з дитиною.Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада о 9:13, - інформує ГУНП у Дніпропетровській області.Внаслідок наїзду 31-річна жінка, яка перебуває на 8-му місяці вагітності, отримала відкриту черепно-мозкову травму та була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Її дворічний син, який сидів у дитячому візку, отримав незначні забої. Він також доставлений до медичного закладу.Одразу після скоєння злочину поліцейські провели освідування водія на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння та затримали 50-річного керманича.За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.