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Три волинські бренди – у рейтингу найдорожчих в Україні

Три волинські бренди – у рейтингу найдорожчих в Україні
Журнал Новое время спільно з MPP Consulting створили топ-100 найдорожчих національних торгових марок, до цього рейтингу увійшло також три волинські торгові марки.

Сумарна вартість цієї сотні - майже $ 6 млрд., - пише Новое время.

Якби торговельна марка мінеральної води «Моршинська» була людиною, то вона виявилася б на 13-му місці в списку найбагатших українців за версією НВ. Тому що її вартість сьогодні становить $ 533 млн - це лише трохи менше, ніж статки власника компанії Нібулон Олексія Вадатурського.

Але «Моршинська» не людина, а бренд - №1 у списку 100 найдорожчих в Україні. Вона вже вдруге піднімається на вершину рейтингу. Причому капіталізація торгової марки за минулий рік зросла: найвідоміша українська мінералка додала 5,13%.

Щодо волинських брендів, то 13 сходинку посіла волинська торгова марка «Торчин». Її вартість - 145 мільйонів доларів.

Далі «волинян» зустріли на 34 сходинці. Це бренд «WOG», його вартість - 52,5 мільйона доларів.

У рейтингу опинилася й ще одна волинська торгова марка «Руна», її вартість оцінили у 10,6 мільйона доларів.

Три волинські бренди – у рейтингу найдорожчих в Україні

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Теги: бренди, торгові марки, рейтинг
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