Три волинські бренди – у рейтингу найдорожчих в Україні





Сумарна вартість цієї сотні - майже $ 6 млрд., - пише



Якби торговельна марка мінеральної води «Моршинська» була людиною, то вона виявилася б на 13-му місці в списку найбагатших українців за версією НВ. Тому що її вартість сьогодні становить $ 533 млн - це лише трохи менше, ніж статки власника компанії Нібулон Олексія Вадатурського.



Але «Моршинська» не людина, а бренд - №1 у списку 100 найдорожчих в Україні. Вона вже вдруге піднімається на вершину рейтингу. Причому капіталізація торгової марки за минулий рік зросла: найвідоміша українська мінералка додала 5,13%.



Щодо волинських брендів, то 13 сходинку посіла волинська торгова марка «Торчин». Її вартість - 145 мільйонів доларів.



Далі «волинян» зустріли на 34 сходинці. Це бренд «WOG», його вартість - 52,5 мільйона доларів.



У рейтингу опинилася й ще одна волинська торгова марка «Руна», її вартість оцінили у 10,6 мільйона доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журнал Новое время спільно з MPP Consulting створили топ-100 найдорожчих національних торгових марок, до цього рейтингу увійшло також три волинські торгові марки.Сумарна вартість цієї сотні - майже $ 6 млрд., - пише Новое время Якби торговельна марка мінеральної води «Моршинська» була людиною, то вона виявилася б на 13-му місці в списку найбагатших українців за версією НВ. Тому що її вартість сьогодні становить $ 533 млн - це лише трохи менше, ніж статки власника компаніїАле «Моршинська» не людина, а бренд - №1 у списку 100 найдорожчих в Україні. Вона вже вдруге піднімається на вершину рейтингу. Причому капіталізація торгової марки за минулий рік зросла: найвідоміша українська мінералка додала 5,13%.Щодо волинських брендів, то 13 сходинку посіла волинська торгова марка «Торчин». Її вартість - 145 мільйонів доларів.Далі «волинян» зустріли на 34 сходинці. Це бренд «WOG», його вартість - 52,5 мільйона доларів.У рейтингу опинилася й ще одна волинська торгова марка «Руна», її вартість оцінили у 10,6 мільйона доларів.

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