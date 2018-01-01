У чергах на кордоні з Польщею стоять сотні автівок
Сьогодні, 12:16
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 12:00 23 листопада стоять 490 автомобілів.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00
Республіка Польща: “Устилуг” –40, “Угринів” –30, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –80, “Смільниця” – 0, “Шегині” –100, “Краковець” – 120", - йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12:00
Республіка Польща: “Устилуг” –40, “Угринів” –30, “Рава-Руська” –100, “Грушів” –80, “Смільниця” – 0, “Шегині” –100, “Краковець” – 120", - йдеться у повідомлені.
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