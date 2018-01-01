Мене побили поліцейські: «жартівник» набрехав волинським копам

22 листопада, на лінію екстреного зв’язку «102» зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що ніби його побили співробітники поліції.Після цього заявник кинув слухавку, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Співробітники Маневицького відділу поліції оперативно встановили, що телефонний дзвінок здійснив 25-річний житель райцентру Маневичі. Як з’ясувалося, факту побиття заявника правоохоронцями не було, а у такий спосіб молодий чоловік просто пожартував.На «жартівника» співробітники групи реагування патрульної поліції склали адміністартивний протокол за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. За вчинення адмінстративного правопорушення волинянину доведеться сплатити штраф.