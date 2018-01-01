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Міністр інфраструктури «зацінив» дороги на Волині

Міністр інфраструктури «зацінив» дороги на Волині
Волинська область майже на 100 відсотків виконала план з відновлення доріг державного значення. Роботи на автошляху М-19 здійснювались в рамках реалізації маршрутного принципу ремонту та будівництва доріг, ініційованого Міністерством інфраструктури.

Про це у четвер, 22 листопада, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, оглядаючи ділянки а/д М-19 після проведення поточного середнього ремонту, - повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-служба Мінінфраструктури.

«На початку листопада я інспектував відновлену М-19 на Тернопільщині, сьогодні – на Волині. Саме такий підхід ініціювало Міністерство інфраструктури: відновлення дороги на всій протяжності, а не «закопування» грошей в окремі шматки, які ведуть у нікуди. З приємністю хочу відзначити, що Волинська область майже на 100 відсотків виконала план з відновлення доріг державного значення», - підкреслив Омелян.

Автошлях М-19 є транспортним коридором Балтійське море - Чорне море і важливою частиною Європейського автомобільного маршруту Е85. Ця автомобільна дорога з’єднує Республіку Білорусь і Україну, а також обласні центри Брест та Луцьк, пов’язує між собою великі промислові та адміністративні центри, перетинає ряд доріг державного та місцевого значення. У 2016 році проведено поточний середній ремонт окремих ділянок дороги загальною довжиною 11,27 км. У 2018 році за рахунок Державного бюджету та коштів «митного експерименту» виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-19 на ділянках у межах Волинської та Тернопільської областей.

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Теги: дорога, Волинь
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