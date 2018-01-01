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Україну на наступному тижні замете снігом

Україну на наступному тижні замете снігом
Українців попереджають про значне ускладнення погодних умов на початку наступного тижня.

Про це повідомляє ДСНС з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Так, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.


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Теги: сніг, негода, синоптики
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