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У кінотеатрі «Premier City» покажуть чотири прем'єрних кінострічки*

У кінотеатрі «Premier City» покажуть чотири прем'єрних кінострічки*
У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ, любителів кіно та мультфільмів чекають аж чотири прем'єри.

Фільм «Король Данило», 12+

Події розгортаються у 1238 році. Князь Данило разом зі своїм братом Васильком нападають на прикордонний замок. Ви навіть собі уявити не можете, які пристрасті там вирують…

До речі, 26 листопада о 15:00 у кінотеатр "Premier City" (4 зала) відбудеться зустріч із творчою групою фільму «Король Данило". Прес-конференція, автограф-сесія та по закінченню зустрічі - показ фільму.

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7332-korol-danilo/lutsk/premiercity#

Мультфільм «Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі», 0+

Головний герой мультфільму Ральф – персонаж гри в ігровому автоматі. Колись він був вигнанцем серед сусідів по грі. Його не любили за те, що його місією було руйнувати всі будови, які зводили гравці. Довівши всім, що заслуговує на повагу, Ральф став повноправним улюбленим героєм.

Минуло шість років. Прогрес не стоїть на місці – з'являються нові ігри і нові герої. Одного разу, маршрутизатор Wi-Fi випадково підключає до інтернету ігровий автомат, де живе Ральф. Подорожувати по іншим іграм для нього не новина, тож герой вирушає назустріч пригодам у всесвітню мережу.

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7148-ralf-ruinivnik-2-internetri-ralph-breaks-the-internet-wreck-it-ralph-2/lutsk/premiercity

Фільм «Нація убивць», 18+

На що здатні жителі тихого містечка, якщо їх зачепити за живе? Більшість з нас ніколи про це не дізнається, а от жителям Салема випала така нагода. Головні героїні фільму – це чотири шкільні подруги. Вони веселяться на повну, відриваючись на вечірках. Як і більшість одноліток, фотографують усе, що бачать та викладають це у соцмережі. На відміну від старих закомплексованих дядечок та тітоньок, які дуже хвилюються за свою репутацію.

Містом почала ширитися інформація: один за одним зламані усі переписки та фото кількох городян. І їм було що приховувати, тож ганьби не уникнути. Так їм і треба – констатували дівчата. Радіти цьому лишилось не довго – у мережу виставлені приватні дані майже на усіх жителів Салема. Місто захлинається від люті та масових вбивств. Більшість постраждалих звинувачує у хакерстві дівчат. Миритися з таким наклепом вони не збираються.

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7293-natsiya-ubivts-assassination-nation/lutsk/premiercity

Фільм «Суспірія», 18+

Події розгортаються у Берліні у 1977 році. До відомої балетної школи приїздить на навчання американська танцівниця Сьюзі. Невдовзі вона розуміє, що окрім танців тут займаються речами, про які моторошно не тільки говорити, а навіть думати.

Одна з танцівниць, що живе та навчається тут деякий час, ділиться зі Сьюзі своїми підозрами. Тепер, аби не стати наступною жертвою нелюдських розваг своїх наставниць, дівчина має якомога швидше розгадати їхню таємницю.

Квитки тут: https://vkino.ua/ua/show/7330-suspiriya/lutsk/premiercity
У кінотеатрі «Premier City» покажуть чотири прем'єрних кінострічки*

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Теги: ПортCity
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