Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО

Вікторові Хом'яку провели операцію з видалення пухлини.



Про це йдеться на сторінці його сина Олега у Facebook.



«Сьогодні татові провели вдалу операцію з видалення пухлини.



Розповідати про те, що є речі важливіші за здоров‘я та життя може лише пропагандист, романтик або психічно хворий», – йдеться у дописі.



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