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Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО

Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО
Волинському художнику Вікторові Хом'яку провели операцію з видалення пухлини.

Про це йдеться на сторінці його сина Олега у Facebook.

«Сьогодні татові провели вдалу операцію з видалення пухлини.

Розповідати про те, що є речі важливіші за здоров‘я та життя може лише пропагандист, романтик або психічно хворий», – йдеться у дописі.
Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО

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Теги: операція, пухлина, Луцьк
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