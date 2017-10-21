Луцькому художнику успішно видалили пухлину. ФОТО
Сьогодні, 18:47
Волинському художнику Вікторові Хом'яку провели операцію з видалення пухлини.
Про це йдеться на сторінці його сина Олега у Facebook.
«Сьогодні татові провели вдалу операцію з видалення пухлини.
Розповідати про те, що є речі важливіші за здоров‘я та життя може лише пропагандист, романтик або психічно хворий», – йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці його сина Олега у Facebook.
«Сьогодні татові провели вдалу операцію з видалення пухлини.
Розповідати про те, що є речі важливіші за здоров‘я та життя може лише пропагандист, романтик або психічно хворий», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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