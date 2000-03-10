Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 листопада

На Волині 26 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00с. Красностав: ПАТ „Укртелеком”, Волинська філія АТС; магазин с.Красностав с. Красностав: вул. Жовтнева 4-14, Вишнева2. 14:00 - 17:00ФОП Жуковський П.С. магазин „Осіріс” вул. Луцька, 80; дитсадок № 7 вул. Луцька, 90; ФОП Когут В.В, кіоск м. Володимир-Волинський: вул. будинок Луцька, 84, Карбишева, 2,4,6, Дулібська3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-331 Л-4 09:00 - 17:00 м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,454. ПЛ-0,4кВ від КТП-362 Л-2 09:00 - 17:00 м. Устилуг: вул. Чумовицького, Набережна, Левченка, Левінцова 45-591. 9:00-17:00с.Соснина вул.Б.Хмельницького 36-852. 10:00-17:00 с.Волиця Колона частково3 ПЛ-10кВ л46-03 для ремонту обладнання КТПП-119 10:00-17:00 частково с.Клопочин, с.Жашковичі, с.Волиця, КолонаКамінь-Каширський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. КТП-276 Л-2 09:30 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ (магазин), Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.. с.Видерта, вул.. Ковельська.2. ЗТП-359 09:00 – 17:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка1. 10:00-14:00ПЛ-10 кВ 96-01КТП-291с.БерестяниТзОВ"Шанс Вік"ПЛ-10 кВ 96-02КТП-129с.ХолоневичіДП "Цуманське лісове господарство"КТП-220ФОП Романюк Леся СтепанівнаСвято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КПКТП-221ФОП Піддубний Андрій АнатолійовичФОП Піддубний Григорій ФедоровичТзОВ "Українське дерево"П-ць Ройко А.М.Арендарчук Р.М.КТП-222 с.ХолоневичіКТП-468 с.ХолоневичіМолитовний будинок ХВЄКТП-469 с.ХолоневичіФОП Бондарчук Максим ІвановичКТП-470 с.ХолоневичіСільська рада с.ХолоневичіЦуманське споживче товариствоФОП Філюк Олександр ВасильовичКП`Конвалія`Цуманська районна лікарня №2ЗТП-504 с.ХолоневичіВідділ освіти Ківерцівської РДАПЛ-10 кВ 96-03КТП-224 с.ЛипнеФОП Панасюк Сергій МиколайовичСвято-Михайлівська громада УПЦ КПСГВК ім. ШевченкаЦуманське споживче товариствоЦуманське споживче товариство ПАТ "Укртелеком"ЗТП-225СГВК ім. ШевченкаРелігійна громада ХВЄ-п"ятидесятниківФОП Переходько Сергій ФедоровичКТП-226 с.ЛипноСГВК ім. ШевченкаКТП-301 с.ЛипнеСГВК ім. ШевченкаКТП-314 с.ЛипнеФОП Гусак Тетяна МихайлівнаСГВК ім. ШевченкаКТП-344 с.ЛипнеСГВК ім. ШевченкаФОП Мазнюк В.К.КТП-350 с.ЛипнеВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-436 с.ЛипнеСГВК ім. ШевченкаКТП-437КТП-444 с.ЛипнеКТП-445 с.ЛипнеФОП Войтович Наталія АндріївнаПЛ-10 кВ 96-06КТП-549 с.ЗнамирівкаВідділ освіти Ківерцівської РДАСільська рада с.ХолоневичіКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Піддубний Григорій Федорович ПЛ-10 кВ 96-01ПЛ-10 кВ 96-02КТП-129с.ХолоневичіКТП-220 с.Холоневичівул.8-го Березня,26-42,КТП-221 с.Холоневичівул.Травнева,вул.ШкільнаКТП-222 с.Холоневичівул.8-го Березнявул.НезалежностіКТП-468 с.Холоневичіс.ХолоневичіКТП-469 с.Холоневичівул.СадоваКТП-470 с.Холоневичівул.Центральна,ЗТП-504 с.ХолоневичіПЛ-10 кВ 96-03КТП-224 с.Липневул.Радянськавул.ШкільнаЗТП-225 с.Липневул.Садова,КТП-226 с.Липновул.Прилужна,1-21,КТП-301 с.ЛипнеКТП-314 с.ЛипнеКТП-344 с.ЛипнеКТП-350 с.ЛипнеКТП-436 с.ЛипнеКТП-437 с.Липневул.Гвардійська,КТП-444 с.Липневул.ШевченкаКТП-445 с.Липневул.1-го Травнявул.40 ПеремогиПЛ-10 кВ 96-06КТП-549 с.Знамирівкавул.Жовтнева,вул.Прилісна, вул.ШкільнаПЛ-10 кВ Л 40-03 9:00-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-26с. ДідичіТзОВ "Мир"КТП-192с. ДідичіКТП-193 с. ДідичіКТП-210 с.ДерноПАТ"Гнідавський цукровий завод"ТзОВ "Астеліт"ЗТП-237 с.ДерноЗТП-240ТзОВ "Компанія Західліспром"СГВК `Маяк`ФОП Юскевич-Красковський Олег ЮрійовичКТП-241 с. ДерноКТП-243 с. Хром'яківКТП-244 с. ДідичіКТП-250 с.ДідичіТзОВ "Мир"ЗТП-251 с.ДідичіТзОВ `Олицьке РТП`КТП-252 с.ДідичіКТП-257 с.ДідичіКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Сільська рада с.ДідичіФОП Романюк Марія ДмитрівнаУДППЗ "Укрпошта"ЗТП-298 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-306 с.ДерноФОП Марчук Микола ВасильовичЗТП-315 смт. ОликаВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-317КТП-320ТзОВ фірма " НПП Каскад"ПзІІ"Лукойл-Україна"ФОП Фень Віктор ТалимоновичКТП-334 смт. ОликаКТП-335 смт. ОликаОлицьке споживче товариствогромада ЄХБ ОликаФОП Романов Михайло СергійовТкаченко Інна АнатоліївнаКТП-353 с. ДідичіКТП-394 с. ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДАКТП-410 с.ДідичіТзОВ "Мир"КТП-438 с. Хром'яківКТП-507 с. ДідичіФОП Петровчук Валентина МиронівнаПП "Агрозапчастини"КТП-520 с. ДідичіВідділ освіти Ківерцівської РДАПЛ-10 кВ Л 40-03ЗТП-26с. ДідичіКТП-192с. Дідичівул. Першотравнева вул. Польова вул. ПартизанськаКТП-193 с. Дідичівул. Л.Українкивул. Чеховавул. Миру вул. 8-го березняКТП-210 с.ДерноЗТП-237 с.ДерноТзОВ "Волинь-зерно-продукт"ЗТП-240КТП-241 с. Дерновул. Першотравневавул. ПольоваКТП-243 с. Хром'яківвул. Хліборобська, вул. БрусилівськаКТП-244 с. Дідичівул. Лісова,КТП-250 с.ДідичіЗТП-251 с.ДідичіКТП-252 с. Дідичівул. Незалежності, вул. МируКТП-257 с.Дідичівул. КолгоспнаЗТП-298 смт. Оликавул. Польова, вул. Шкільна вул. П.Мирноговул. СадоваКТП-306 с.ДерноЗТП-315 смт. ОликаКТП-317вул. Першотравневавул. СтавківськаКТП-320 с.ДерноКТП-334 смт. Оликавул. Грушевського,вул. Руденкавул. ВатутінаКТП-335 смт. Оликавул. Власова вул. Шевченка вул. ВинниченкаКТП-353 с. Дідичівул. Ковпака вул. Незалежності вул. Ранковавул. 40 років ПеремогиКТП-394 с. ДідичіКТП-410 с.ДідичіКТП-438 с. Хром'яківвул. Хліборобська, вул. СадоваКТП-507 с. Дідичівул. Молодіжна, вул. Козацькавул. РобітничаКТП-520 с. Дідичівул. Набережна1. 9:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" катодна станція,ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Дубівське СТ,Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,Вол.дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,СТзОВ "Ватутіна",ФОП Марчук О. А.,Ковельське МТМО,Школа с. Тойкут,ФОП Галаша Т. І.,Львівська залізниця,Ф. О.Тимошик В. В.,ТОВ "Технобудекспорт",Церква с. Доротище,ПАТ "Волиньгаз " ГРП,ТзОВ "Вілена-М",ТзОВ "Брума",Львівська залізниця Станція Несухоїжи 11 км,Ковельське Райво школа с. Доротище,ПАТ" Волиньгаз " СКЗ. с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут,с. Лапні.2. 9:00-17:00Ковельське СЛАТ "Тур", ПВТП "Світязь",ТзОВ "Інтерпорт Ковель", МП "Еліз",ТОВ "СП ПСБ "Волинь", ТзОВ "АСТЕЛІТ",ПАТ "Волиньгаз" Катодна станція вул.. Грушевського, ДП "Ковел.лісове господарство",Сад. мас."Білий налив",АЗС,ПСБ "Волинь",ФОП Ігонін І. А.,ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР". м. Ковель.1. 9:00-17:00с.Мовчанів вул.Садова: населення1. 09:00-13:00Ф-ма ВТРСклад цитрусІнтерремоАЗСПереїзд Дубнівський Вул.ДубнівськаВул.НікішеваВул.ІзмайловаВул.Говорова2. 13:00-17:00 ГаражіОптичні мережі Вул.Надрічна, Вул.ЛевицькогоВул.Бородіна, Вул.СкрябінаВул.П.Мирного , Вул.СонячнаВул.Калинова, Вул.ПривітнаВул.Надрічна3. 10.00-12.00ВолиньсільбудДрукарня «Крук»Стомат поліклінікаОфіс просп. Волі-35Коперніка-36Волі-351. 10:00-17:00смт. Маневичі2. 10:00-17:00смт. Маневичі3. 14:00-17:00КТП-520, смт. Маневичі.КТП-518.КТП-271.КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович Магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).КТП-343. вул. Галанавул. Яблунева 1-10; вул. Грибнавул. Хакімова 9-27, вул. Хакімова 29-40; вул. Наливайка 17-22вул. І. Богуна; вул. Северинівськавул. Бринського 1-13, вул. Бринського 2, 12; вул. Єршова 1-25; вул. Хакімова 1-7, вул. Спортивна 13-40авул. Крилова 1-16; вул. Єршова 26-53;вул. Загребельного 12-20;вул. І. Богуна 1-10.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Маяковського, 22-42вул.Н.Сотні, 18-30, 23-39вул.О.Пчілки, 20, 24-28вул.А.Кримського, 21-23, 28-342. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Ш.Руставеллі,вул.Донецькавул.Мечнікова, вул.Макаровавул.Липинського, 7-19, 16-22, 5бпров.Орлика1. 9:00-17:00м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..2 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..3 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)4. 9:00-17:00с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.5. 9:00-17:00с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)7 Л34-07 9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)с.Підгірне ,(повністю)с.Яблунівка (повністю) с.Березолуки (повністю)с.Підгірне ,(повністю)с.Яблунівка (повністю)8 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 9:00-17:00 с.Пожарки, АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальна, шкільна майстерня, шкільна насосна, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки вул.Новоселів, Радянська.Старовижівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10 27-06 10:00-16:00Заправка.Ліцей.КНС.Очисні споруди.Арт.скважина.Дит.садок. смт Стара Вижівка вул.Забілицька.Підрічна.Кринична,Підлісна.Колгоспна.Польова.Пісочна Козацька.Федорова.ВолодимирськаП-кт .Молодіжний2 КТП-3 Л-110:00-16:00 прокуратура.фін.ввіділ .центр зайнятості смт Стара Вижівка вул.Л.Українки 1-14.3 КТП-22 10:00-17:00 пошта.атс.с.рада.п-ць Скллинець с.Сераховичі вул.Олександріївська,8 Березня, Шкільна,Центральна,1 Травня.1. 10:00-16:30МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ,ФОП Кмін Р.В.- магазин, ФАП, церква с.Осьмиговичі, Ловище2 ПЛ-0,4 кВЗТП-273 09:00-16:30 Луківська с/р – дит.садок, Луківське КП «Комунальник»- насосна, дім молитви, ФОП Куць А.А.- магазин с.м.т.Луків3 ПЛ-0,4 кВКТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби