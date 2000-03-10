Де на Волині та у Луцьку не буде світла 26 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині 26 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Красностав: ПАТ „Укртелеком”, Волинська філія АТС; магазин с.Красностав с. Красностав: вул. Жовтнева 4-14, Вишнева
2. 14:00 - 17:00
ФОП Жуковський П.С. магазин „Осіріс” вул. Луцька, 80; дитсадок № 7 вул. Луцька, 90; ФОП Когут В.В, кіоск м. Володимир-Волинський: вул. будинок Луцька, 84, Карбишева, 2,4,6, Дулібська
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-331 Л-4 09:00 - 17:00 м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,45
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-362 Л-2 09:00 - 17:00 м. Устилуг: вул. Чумовицького, Набережна, Левченка, Левінцова 45-59
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Соснина вул.Б.Хмельницького 36-85
2. 10:00-17:00 с.Волиця Колона частково
3 ПЛ-10кВ л46-03 для ремонту обладнання КТПП-119 10:00-17:00 частково с.Клопочин, с.Жашковичі, с.Волиця, Колона
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-276 Л-2 09:30 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ (магазин), Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.. с.Видерта, вул.. Ковельська.
2. ЗТП-359 09:00 – 17:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка
Ківерцівський район
1. 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ 96-01
КТП-291с.Берестяни
ТзОВ"Шанс Вік"
ПЛ-10 кВ 96-02
КТП-129с.Холоневичі
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-220
ФОП Романюк Леся Степанівна
Свято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КП
КТП-221
ФОП Піддубний Андрій Анатолійович
ФОП Піддубний Григорій Федорович
ТзОВ "Українське дерево"
П-ць Ройко А.М.
Арендарчук Р.М.
КТП-222 с.Холоневичі
КТП-468 с.Холоневичі
Молитовний будинок ХВЄ
КТП-469 с.Холоневичі
ФОП Бондарчук Максим Іванович
КТП-470 с.Холоневичі
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія`
Цуманська районна лікарня №2
ЗТП-504 с.Холоневичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-224 с.Липне
ФОП Панасюк Сергій Миколайович
Свято-Михайлівська громада УПЦ КП
СГВК ім. Шевченка
Цуманське споживче товариство
Цуманське споживче товариство ПАТ "Укртелеком"
ЗТП-225
СГВК ім. Шевченка
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
КТП-226 с.Липно
СГВК ім. Шевченка
КТП-301 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-314 с.Липне
ФОП Гусак Тетяна Михайлівна
СГВК ім. Шевченка
КТП-344 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
ФОП Мазнюк В.К.
КТП-350 с.Липне
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-436 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-437
КТП-444 с.Липне
КТП-445 с.Липне
ФОП Войтович Наталія Андріївна
ПЛ-10 кВ 96-06
КТП-549 с.Знамирівка
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Сільська рада с.Холоневичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Піддубний Григорій Федорович ПЛ-10 кВ 96-01
ПЛ-10 кВ 96-02
КТП-129с.Холоневичі
КТП-220 с.Холоневичі
вул.8-го Березня,26-42,
КТП-221 с.Холоневичі
вул.Травнева,
вул.Шкільна
КТП-222 с.Холоневичі
вул.8-го Березня
вул.Незалежності
КТП-468 с.Холоневичі
с.Холоневичі
КТП-469 с.Холоневичі
вул.Садова
КТП-470 с.Холоневичі
вул.Центральна,
ЗТП-504 с.Холоневичі
ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-224 с.Липне
вул.Радянська
вул.Шкільна
ЗТП-225 с.Липне
вул.Садова,
КТП-226 с.Липно
вул.Прилужна,1-21,
КТП-301 с.Липне
КТП-314 с.Липне
КТП-344 с.Липне
КТП-350 с.Липне
КТП-436 с.Липне
КТП-437 с.Липне
вул.Гвардійська,
КТП-444 с.Липне
вул.Шевченка
КТП-445 с.Липне
вул.1-го Травня
вул.40 Перемоги
ПЛ-10 кВ 96-06
КТП-549 с.Знамирівка
вул.Жовтнева,вул.Прилісна, вул.Шкільна
ПЛ-10 кВ Л 40-03 9:00-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26с. Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-192с. Дідичі
КТП-193 с. Дідичі
КТП-210 с.Дерно
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
ТзОВ "Астеліт"
ЗТП-237 с.Дерно
ЗТП-240
ТзОВ "Компанія Західліспром"
СГВК `Маяк`
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
КТП-241 с. Дерно
КТП-243 с. Хром'яків
КТП-244 с. Дідичі
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
ЗТП-251 с.Дідичі
ТзОВ `Олицьке РТП`
КТП-252 с.Дідичі
КТП-257 с.Дідичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-306 с.Дерно
ФОП Марчук Микола Васильович
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-317
КТП-320
ТзОВ фірма " НПП Каскад"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-394 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-438 с. Хром'яків
КТП-507 с. Дідичі
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
КТП-520 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26с. Дідичі
КТП-192с. Дідичі
вул. Першотравнева вул. Польова вул. Партизанська
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки
вул. Чехова
вул. Миру вул. 8-го березня
КТП-210 с.Дерно
ЗТП-237 с.Дерно
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ЗТП-240
КТП-241 с. Дерно
вул. Першотравнева
вул. Польова
КТП-243 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Брусилівська
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ЗТП-251 с.Дідичі
КТП-252 с. Дідичі
вул. Незалежності, вул. Миру
КТП-257 с.Дідичі
вул. Колгоспна
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Польова, вул. Шкільна вул. П.Мирного
вул. Садова
КТП-306 с.Дерно
ЗТП-315 смт. Олика
КТП-317
вул. Першотравнева
вул. Ставківська
КТП-320 с.Дерно
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського,
вул. Руденка
вул. Ватутіна
КТП-335 смт. Олика
вул. Власова вул. Шевченка вул. Винниченка
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака вул. Незалежності вул. Ранкова
вул. 40 років Перемоги
КТП-394 с. Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-438 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Садова
КТП-507 с. Дідичі
вул. Молодіжна, вул. Козацька
вул. Робітнича
КТП-520 с. Дідичі
вул. Набережна
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" катодна станція,
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,
Дубівське СТ,Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,Вол.дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,СТзОВ "Ватутіна",
ФОП Марчук О. А.,Ковельське МТМО,
Школа с. Тойкут,ФОП Галаша Т. І.,
Львівська залізниця,Ф. О.Тимошик В. В.,
ТОВ "Технобудекспорт",Церква с. Доротище,
ПАТ "Волиньгаз " ГРП,ТзОВ "Вілена-М",
ТзОВ "Брума",Львівська залізниця Станція Несухоїжи 11 км,Ковельське Райво школа с. Доротище,ПАТ" Волиньгаз " СКЗ. с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут,
с. Лапні.
2. 9:00-17:00
Ковельське СЛАТ "Тур", ПВТП "Світязь",
ТзОВ "Інтерпорт Ковель", МП "Еліз",
ТОВ "СП ПСБ "Волинь", ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ПАТ "Волиньгаз" Катодна станція вул.. Грушевського, ДП "Ковел.лісове господарство",
Сад. мас."Білий налив",
АЗС,
ПСБ "Волинь",
ФОП Ігонін І. А.,
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР". м. Ковель.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Мовчанів вул.Садова: населення
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
Ф-ма ВТР
Склад цитрус
Інтерремо
АЗС
Переїзд Дубнівський Вул.Дубнівська
Вул.Нікішева
Вул.Ізмайлова
Вул.Говорова
2. 13:00-17:00 Гаражі
Оптичні мережі Вул.Надрічна, Вул.Левицького
Вул.Бородіна, Вул.Скрябіна
Вул.П.Мирного , Вул.Сонячна
Вул.Калинова, Вул.Привітна
Вул.Надрічна
3. 10.00-12.00
Волиньсільбуд
Друкарня «Крук»
Стомат поліклініка
Офіс просп. Волі-35
Коперніка-36
Волі-35
Маневицький район
1. 10:00-17:00
смт. Маневичі
2. 10:00-17:00
смт. Маневичі
3. 14:00-17:00
КТП-520, смт. Маневичі.
КТП-518.
КТП-271.
КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович Магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-343. вул. Галана
вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна
вул. Хакімова 9-27, вул. Хакімова 29-40; вул. Наливайка 17-22
вул. І. Богуна; вул. Северинівська
вул. Бринського 1-13, вул. Бринського 2, 12; вул. Єршова 1-25; вул. Хакімова 1-7, вул. Спортивна 13-40а
вул. Крилова 1-16; вул. Єршова 26-53;
вул. Загребельного 12-20;
вул. І. Богуна 1-10.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 22-42
вул.Н.Сотні, 18-30, 23-39
вул.О.Пчілки, 20, 24-28
вул.А.Кримського, 21-23, 28-34
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Ш.Руставеллі,вул.Донецька
вул.Мечнікова, вул.Макарова
вул.Липинського, 7-19, 16-22, 5б
пров.Орлика
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
2 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
3 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
4. 9:00-17:00
с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.
5. 9:00-17:00
с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
7 Л34-07 9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне ,(повністю)
с.Яблунівка (повністю) с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне ,(повністю)
с.Яблунівка (повністю)
8 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 9:00-17:00 с.Пожарки, АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальна, шкільна майстерня, шкільна насосна, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки вул.Новоселів, Радянська.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10 27-06 10:00-16:00
Заправка.Ліцей.КНС.Очисні споруди.Арт.скважина.Дит.садок. смт Стара Вижівка вул.Забілицька.Підрічна.Кринична,
Підлісна.Колгоспна.Польова.Пісочна Козацька.Федорова.Володимирська
П-кт .Молодіжний
2 КТП-3 Л-1
10:00-16:00 прокуратура.фін.ввіділ .центр зайнятості смт Стара Вижівка вул.Л.Українки 1-14.
3 КТП-22 10:00-17:00 пошта.атс.с.рада.п-ць Скллинець с.Сераховичі вул.Олександріївська,
8 Березня, Шкільна,Центральна,
1 Травня.
Турійський район
1. 10:00-16:30
МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ,ФОП Кмін Р.В.- магазин, ФАП, церква с.Осьмиговичі, Ловище
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-273 09:00-16:30 Луківська с/р – дит.садок, Луківське КП «Комунальник»- насосна, дім молитви, ФОП Куць А.А.- магазин с.м.т.Луків
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Красностав: ПАТ „Укртелеком”, Волинська філія АТС; магазин с.Красностав с. Красностав: вул. Жовтнева 4-14, Вишнева
2. 14:00 - 17:00
ФОП Жуковський П.С. магазин „Осіріс” вул. Луцька, 80; дитсадок № 7 вул. Луцька, 90; ФОП Когут В.В, кіоск м. Володимир-Волинський: вул. будинок Луцька, 84, Карбишева, 2,4,6, Дулібська
3. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-331 Л-4 09:00 - 17:00 м. Устилуг: вул. Володимирська, 27,33,45
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-362 Л-2 09:00 - 17:00 м. Устилуг: вул. Чумовицького, Набережна, Левченка, Левінцова 45-59
Іваничівський район
1. 9:00-17:00
с.Соснина вул.Б.Хмельницького 36-85
2. 10:00-17:00 с.Волиця Колона частково
3 ПЛ-10кВ л46-03 для ремонту обладнання КТПП-119 10:00-17:00 частково с.Клопочин, с.Жашковичі, с.Волиця, Колона
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. КТП-276 Л-2 09:30 – 17:00 Камінь-Каширське МСТ (магазин), Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.. с.Видерта, вул.. Ковельська.
2. ЗТП-359 09:00 – 17:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка
Ківерцівський район
1. 10:00-14:00
ПЛ-10 кВ 96-01
КТП-291с.Берестяни
ТзОВ"Шанс Вік"
ПЛ-10 кВ 96-02
КТП-129с.Холоневичі
ДП "Цуманське лісове господарство"
КТП-220
ФОП Романюк Леся Степанівна
Свято-Козьмо-Дем"янівська УПЦ КП
КТП-221
ФОП Піддубний Андрій Анатолійович
ФОП Піддубний Григорій Федорович
ТзОВ "Українське дерево"
П-ць Ройко А.М.
Арендарчук Р.М.
КТП-222 с.Холоневичі
КТП-468 с.Холоневичі
Молитовний будинок ХВЄ
КТП-469 с.Холоневичі
ФОП Бондарчук Максим Іванович
КТП-470 с.Холоневичі
Сільська рада с.Холоневичі
Цуманське споживче товариство
ФОП Філюк Олександр Васильович
КП`Конвалія`
Цуманська районна лікарня №2
ЗТП-504 с.Холоневичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-224 с.Липне
ФОП Панасюк Сергій Миколайович
Свято-Михайлівська громада УПЦ КП
СГВК ім. Шевченка
Цуманське споживче товариство
Цуманське споживче товариство ПАТ "Укртелеком"
ЗТП-225
СГВК ім. Шевченка
Релігійна громада ХВЄ-п"ятидесятників
ФОП Переходько Сергій Федорович
КТП-226 с.Липно
СГВК ім. Шевченка
КТП-301 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-314 с.Липне
ФОП Гусак Тетяна Михайлівна
СГВК ім. Шевченка
КТП-344 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
ФОП Мазнюк В.К.
КТП-350 с.Липне
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-436 с.Липне
СГВК ім. Шевченка
КТП-437
КТП-444 с.Липне
КТП-445 с.Липне
ФОП Войтович Наталія Андріївна
ПЛ-10 кВ 96-06
КТП-549 с.Знамирівка
Відділ освіти Ківерцівської РДА
Сільська рада с.Холоневичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Піддубний Григорій Федорович ПЛ-10 кВ 96-01
ПЛ-10 кВ 96-02
КТП-129с.Холоневичі
КТП-220 с.Холоневичі
вул.8-го Березня,26-42,
КТП-221 с.Холоневичі
вул.Травнева,
вул.Шкільна
КТП-222 с.Холоневичі
вул.8-го Березня
вул.Незалежності
КТП-468 с.Холоневичі
с.Холоневичі
КТП-469 с.Холоневичі
вул.Садова
КТП-470 с.Холоневичі
вул.Центральна,
ЗТП-504 с.Холоневичі
ПЛ-10 кВ 96-03
КТП-224 с.Липне
вул.Радянська
вул.Шкільна
ЗТП-225 с.Липне
вул.Садова,
КТП-226 с.Липно
вул.Прилужна,1-21,
КТП-301 с.Липне
КТП-314 с.Липне
КТП-344 с.Липне
КТП-350 с.Липне
КТП-436 с.Липне
КТП-437 с.Липне
вул.Гвардійська,
КТП-444 с.Липне
вул.Шевченка
КТП-445 с.Липне
вул.1-го Травня
вул.40 Перемоги
ПЛ-10 кВ 96-06
КТП-549 с.Знамирівка
вул.Жовтнева,вул.Прилісна, вул.Шкільна
ПЛ-10 кВ Л 40-03 9:00-17:00 ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26с. Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-192с. Дідичі
КТП-193 с. Дідичі
КТП-210 с.Дерно
ПАТ"Гнідавський цукровий завод"
ТзОВ "Астеліт"
ЗТП-237 с.Дерно
ЗТП-240
ТзОВ "Компанія Західліспром"
СГВК `Маяк`
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
КТП-241 с. Дерно
КТП-243 с. Хром'яків
КТП-244 с. Дідичі
КТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
ЗТП-251 с.Дідичі
ТзОВ `Олицьке РТП`
КТП-252 с.Дідичі
КТП-257 с.Дідичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Сільська рада с.Дідичі
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
УДППЗ "Укрпошта"
ЗТП-298 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-306 с.Дерно
ФОП Марчук Микола Васильович
ЗТП-315 смт. Олика
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-317
КТП-320
ТзОВ фірма " НПП Каскад"
ПзІІ"Лукойл-Україна"
ФОП Фень Віктор Талимонович
КТП-334 смт. Олика
КТП-335 смт. Олика
Олицьке споживче товариство
громада ЄХБ Олика
ФОП Романов Михайло Сергійов
Ткаченко Інна Анатоліївна
КТП-353 с. Дідичі
КТП-394 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-410 с.Дідичі
ТзОВ "Мир"
КТП-438 с. Хром'яків
КТП-507 с. Дідичі
ФОП Петровчук Валентина Миронівна
ПП "Агрозапчастини"
КТП-520 с. Дідичі
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ПЛ-10 кВ Л 40-03
ЗТП-26с. Дідичі
КТП-192с. Дідичі
вул. Першотравнева вул. Польова вул. Партизанська
КТП-193 с. Дідичі
вул. Л.Українки
вул. Чехова
вул. Миру вул. 8-го березня
КТП-210 с.Дерно
ЗТП-237 с.Дерно
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ЗТП-240
КТП-241 с. Дерно
вул. Першотравнева
вул. Польова
КТП-243 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Брусилівська
КТП-244 с. Дідичі
вул. Лісова,
КТП-250 с.Дідичі
ЗТП-251 с.Дідичі
КТП-252 с. Дідичі
вул. Незалежності, вул. Миру
КТП-257 с.Дідичі
вул. Колгоспна
ЗТП-298 смт. Олика
вул. Польова, вул. Шкільна вул. П.Мирного
вул. Садова
КТП-306 с.Дерно
ЗТП-315 смт. Олика
КТП-317
вул. Першотравнева
вул. Ставківська
КТП-320 с.Дерно
КТП-334 смт. Олика
вул. Грушевського,
вул. Руденка
вул. Ватутіна
КТП-335 смт. Олика
вул. Власова вул. Шевченка вул. Винниченка
КТП-353 с. Дідичі
вул. Ковпака вул. Незалежності вул. Ранкова
вул. 40 років Перемоги
КТП-394 с. Дідичі
КТП-410 с.Дідичі
КТП-438 с. Хром'яків
вул. Хліборобська, вул. Садова
КТП-507 с. Дідичі
вул. Молодіжна, вул. Козацька
вул. Робітнича
КТП-520 с. Дідичі
вул. Набережна
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" катодна станція,
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,
Дубівське СТ,Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,Вол.дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,СТзОВ "Ватутіна",
ФОП Марчук О. А.,Ковельське МТМО,
Школа с. Тойкут,ФОП Галаша Т. І.,
Львівська залізниця,Ф. О.Тимошик В. В.,
ТОВ "Технобудекспорт",Церква с. Доротище,
ПАТ "Волиньгаз " ГРП,ТзОВ "Вілена-М",
ТзОВ "Брума",Львівська залізниця Станція Несухоїжи 11 км,Ковельське Райво школа с. Доротище,ПАТ" Волиньгаз " СКЗ. с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут,
с. Лапні.
2. 9:00-17:00
Ковельське СЛАТ "Тур", ПВТП "Світязь",
ТзОВ "Інтерпорт Ковель", МП "Еліз",
ТОВ "СП ПСБ "Волинь", ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ПАТ "Волиньгаз" Катодна станція вул.. Грушевського, ДП "Ковел.лісове господарство",
Сад. мас."Білий налив",
АЗС,
ПСБ "Волинь",
ФОП Ігонін І. А.,
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР". м. Ковель.
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Мовчанів вул.Садова: населення
місто Луцьк
1. 09:00-13:00
Ф-ма ВТР
Склад цитрус
Інтерремо
АЗС
Переїзд Дубнівський Вул.Дубнівська
Вул.Нікішева
Вул.Ізмайлова
Вул.Говорова
2. 13:00-17:00 Гаражі
Оптичні мережі Вул.Надрічна, Вул.Левицького
Вул.Бородіна, Вул.Скрябіна
Вул.П.Мирного , Вул.Сонячна
Вул.Калинова, Вул.Привітна
Вул.Надрічна
3. 10.00-12.00
Волиньсільбуд
Друкарня «Крук»
Стомат поліклініка
Офіс просп. Волі-35
Коперніка-36
Волі-35
Маневицький район
1. 10:00-17:00
смт. Маневичі
2. 10:00-17:00
смт. Маневичі
3. 14:00-17:00
КТП-520, смт. Маневичі.
КТП-518.
КТП-271.
КТП-161 - ФОП Вацик Віталій Омелянович Магазин), ФО Кедик Олеся Павлівна (магазин).
КТП-343. вул. Галана
вул. Яблунева 1-10; вул. Грибна
вул. Хакімова 9-27, вул. Хакімова 29-40; вул. Наливайка 17-22
вул. І. Богуна; вул. Северинівська
вул. Бринського 1-13, вул. Бринського 2, 12; вул. Єршова 1-25; вул. Хакімова 1-7, вул. Спортивна 13-40а
вул. Крилова 1-16; вул. Єршова 26-53;
вул. Загребельного 12-20;
вул. І. Богуна 1-10.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 22-42
вул.Н.Сотні, 18-30, 23-39
вул.О.Пчілки, 20, 24-28
вул.А.Кримського, 21-23, 28-34
2. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Ш.Руставеллі,вул.Донецька
вул.Мечнікова, вул.Макарова
вул.Липинського, 7-19, 16-22, 5б
пров.Орлика
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..
2 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю).
с.Сокіл (повністю).
с.Навіз (повністю)..
3 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)
4. 9:00-17:00
с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.
5. 9:00-17:00
с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).
с.Тихотин (повністю).
с.Бортяхівка (повністю).
6 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
с.Любче (повністю)
с.Кроватка (повністю)
7 Л34-07 9:00-17:00 с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне ,(повністю)
с.Яблунівка (повністю) с.Березолуки (повністю)
с.Підгірне ,(повністю)
с.Яблунівка (повністю)
8 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).
с.Залісці (повністю).
с.Кременець (повністю).
с.Михалін (повністю).
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-31 9:00-17:00 с.Пожарки, АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальна, шкільна майстерня, шкільна насосна, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки вул.Новоселів, Радянська.
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10 27-06 10:00-16:00
Заправка.Ліцей.КНС.Очисні споруди.Арт.скважина.Дит.садок. смт Стара Вижівка вул.Забілицька.Підрічна.Кринична,
Підлісна.Колгоспна.Польова.Пісочна Козацька.Федорова.Володимирська
П-кт .Молодіжний
2 КТП-3 Л-1
10:00-16:00 прокуратура.фін.ввіділ .центр зайнятості смт Стара Вижівка вул.Л.Українки 1-14.
3 КТП-22 10:00-17:00 пошта.атс.с.рада.п-ць Скллинець с.Сераховичі вул.Олександріївська,
8 Березня, Шкільна,Центральна,
1 Травня.
Турійський район
1. 10:00-16:30
МПП «Меридіан» - деревообробний цех, ТзОВ «Контур – Т», Н.Двірська с/р- пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ,ФОП Кмін Р.В.- магазин, ФАП, церква с.Осьмиговичі, Ловище
2 ПЛ-0,4 кВ
ЗТП-273 09:00-16:30 Луківська с/р – дит.садок, Луківське КП «Комунальник»- насосна, дім молитви, ФОП Куць А.А.- магазин с.м.т.Луків
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби
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