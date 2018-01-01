Крав дорогу ковбасу і дезодоранти: на Волині судили злодія-рецидивіста
Сьогодні, 13:57
У Нововолинську злодію-рецидивісту дали 4 роки тюрми. Чоловік крав продукти харчування та побутову хімію з супермаркетів, а також викрав з кафе скриньку для пожертв.
Про це відомо з вироку Нововолинського міського суду, - пише Буг.
У серпні протягом чотирьох днів щодня з магазину Нововолинська чоловік крав палку ковбаси (“Мацик” з конини, вартістю 346,50 гривень).
А з магазину АТБ виніс дезодоранти та зубну щітку. Коли в черговий раз намагався викрасти ковбасу, був затриманий працівниками охорони при виході з магазину, якими у ході перегляду камер відео нагляду було виявлено вчинення злочину та викликано працівників поліції.
16-го вересня з «Вопаку» намагався викрасти із полиці магазину п’ять чоловічих гелів для душу. З кафе у Нововолинську чоловік викрав із прилавка скриньку для пожертв, у котрій знаходились грошові кошти в сумі 107 гривень. “Здобич” сховав у рюкзак і пішов до виходу із кафе, однак був помічений працівником закладу. Злодія просили повернути крадене, та він утік.
Разом з тим 5-го вересня 2018 року, перебуваючи на полігоні поблизу Володимира-Волинського незаконно придбав чи привласнив 18 знайдених бойових припасів, однак потім добровільно здав їх поліції.
Обвинуваченому ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 17 вересня було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з 17 вересня. Після чого він вчиняв далі крадіжки.
з 2014 року чоловік перебуває обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: психічні та поведінкові розлади в результаті вживання психоактивних речовин, синдром залежності. З 1-го листопада 2013 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.
Чоловік вчинив ряд нових злочинів під час іспитового строку по попередньому вироку (за грабіж, за шахрайство).
За вчинені злочини суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.
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Про це відомо з вироку Нововолинського міського суду, - пише Буг.
У серпні протягом чотирьох днів щодня з магазину Нововолинська чоловік крав палку ковбаси (“Мацик” з конини, вартістю 346,50 гривень).
А з магазину АТБ виніс дезодоранти та зубну щітку. Коли в черговий раз намагався викрасти ковбасу, був затриманий працівниками охорони при виході з магазину, якими у ході перегляду камер відео нагляду було виявлено вчинення злочину та викликано працівників поліції.
16-го вересня з «Вопаку» намагався викрасти із полиці магазину п’ять чоловічих гелів для душу. З кафе у Нововолинську чоловік викрав із прилавка скриньку для пожертв, у котрій знаходились грошові кошти в сумі 107 гривень. “Здобич” сховав у рюкзак і пішов до виходу із кафе, однак був помічений працівником закладу. Злодія просили повернути крадене, та він утік.
Разом з тим 5-го вересня 2018 року, перебуваючи на полігоні поблизу Володимира-Волинського незаконно придбав чи привласнив 18 знайдених бойових припасів, однак потім добровільно здав їх поліції.
Обвинуваченому ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 17 вересня було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з 17 вересня. Після чого він вчиняв далі крадіжки.
з 2014 року чоловік перебуває обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: психічні та поведінкові розлади в результаті вживання психоактивних речовин, синдром залежності. З 1-го листопада 2013 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.
Чоловік вчинив ряд нових злочинів під час іспитового строку по попередньому вироку (за грабіж, за шахрайство).
За вчинені злочини суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.
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