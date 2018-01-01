вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Крав дорогу ковбасу і дезодоранти: на Волині судили злодія-рецидивіста

Крав дорогу ковбасу і дезодоранти: на Волині судили злодія-рецидивіста
У Нововолинську злодію-рецидивісту дали 4 роки тюрми. Чоловік крав продукти харчування та побутову хімію з супермаркетів, а також викрав з кафе скриньку для пожертв.

Про це відомо з вироку Нововолинського міського суду, - пише Буг.

У серпні протягом чотирьох днів щодня з магазину Нововолинська чоловік крав палку ковбаси (“Мацик” з конини, вартістю 346,50 гривень).

А з магазину АТБ виніс дезодоранти та зубну щітку. Коли в черговий раз намагався викрасти ковбасу, був затриманий працівниками охорони при виході з магазину, якими у ході перегляду камер відео нагляду було виявлено вчинення злочину та викликано працівників поліції.

16-го вересня з «Вопаку» намагався викрасти із полиці магазину п’ять чоловічих гелів для душу. З кафе у Нововолинську чоловік викрав із прилавка скриньку для пожертв, у котрій знаходились грошові кошти в сумі 107 гривень. “Здобич” сховав у рюкзак і пішов до виходу із кафе, однак був помічений працівником закладу. Злодія просили повернути крадене, та він утік.

Разом з тим 5-го вересня 2018 року, перебуваючи на полігоні поблизу Володимира-Волинського незаконно придбав чи привласнив 18 знайдених бойових припасів, однак потім добровільно здав їх поліції.

Обвинуваченому ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 17 вересня було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з 17 вересня. Після чого він вчиняв далі крадіжки.

з 2014 року чоловік перебуває обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: психічні та поведінкові розлади в результаті вживання психоактивних речовин, синдром залежності. З 1-го листопада 2013 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

Чоловік вчинив ряд нових злочинів під час іспитового строку по попередньому вироку (за грабіж, за шахрайство).

За вчинені злочини суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що стане гімном Луцька: мешканців просять обрати кращий варіант
Сьогодні, 14:03
На Волині невідомі обікрали хлів
Сьогодні, 14:01
Крав дорогу ковбасу і дезодоранти: на Волині судили злодія-рецидивіста
Сьогодні, 13:57
У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні
Сьогодні, 13:36
На Одещині в закинутому будинку знайшли тіло 9-річної дівчинки
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку На Волині злодій посеред білого дня обікрав пенсіонерку
18 листопад, 07:35
Поліція спіймала волинянина, який викрав магнітолу з автівки Поліція спіймала волинянина, який викрав магнітолу з автівки
03 листопад, 09:21
На Волині взяли під варту злодія-рецидивіста На Волині взяли під варту злодія-рецидивіста
25 жовтень, 14:45
Цупив навіть нарди і постіль: у Луцьку засудили «серійного» крадія Цупив навіть нарди і постіль: у Луцьку засудили «серійного» крадія
15 жовтень, 08:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що стане гімном Луцька: мешканців просять обрати кращий варіант
Сьогодні, 14:03
 0
На Волині невідомі обікрали хлів
Сьогодні, 14:01
 0
Крав дорогу ковбасу і дезодоранти: на Волині судили злодія-рецидивіста
Сьогодні, 13:57
 0
У пожежі на Волині загинув малюк, ще одна дитина – у лікарні
Сьогодні, 13:36
 0
На Одещині в закинутому будинку знайшли тіло 9-річної дівчинки
Сьогодні, 13:11
 0
Медіа
відео
1/8