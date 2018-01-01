Крав дорогу ковбасу і дезодоранти: на Волині судили злодія-рецидивіста





Про це відомо з вироку Нововолинського міського суду, - пише



У серпні протягом чотирьох днів щодня з магазину Нововолинська чоловік крав палку ковбаси (“Мацик” з конини, вартістю 346,50 гривень).



А з магазину АТБ виніс дезодоранти та зубну щітку. Коли в черговий раз намагався викрасти ковбасу, був затриманий працівниками охорони при виході з магазину, якими у ході перегляду камер відео нагляду було виявлено вчинення злочину та викликано працівників поліції.



16-го вересня з «Вопаку» намагався викрасти із полиці магазину п’ять чоловічих гелів для душу. З кафе у Нововолинську чоловік викрав із прилавка скриньку для пожертв, у котрій знаходились грошові кошти в сумі 107 гривень. “Здобич” сховав у рюкзак і пішов до виходу із кафе, однак був помічений працівником закладу. Злодія просили повернути крадене, та він утік.



Разом з тим 5-го вересня 2018 року, перебуваючи на полігоні поблизу Володимира-Волинського незаконно придбав чи привласнив 18 знайдених бойових припасів, однак потім добровільно здав їх поліції.



Обвинуваченому ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 17 вересня було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з 17 вересня. Після чого він вчиняв далі крадіжки.



з 2014 року чоловік перебуває обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: психічні та поведінкові розлади в результаті вживання психоактивних речовин, синдром залежності. З 1-го листопада 2013 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.



Чоловік вчинив ряд нових злочинів під час іспитового строку по попередньому вироку (за грабіж, за шахрайство).



За вчинені злочини суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську злодію-рецидивісту дали 4 роки тюрми. Чоловік крав продукти харчування та побутову хімію з супермаркетів, а також викрав з кафе скриньку для пожертв.Про це відомо з вироку Нововолинського міського суду, - пише Буг У серпні протягом чотирьох днів щодня з магазину Нововолинська чоловік крав палку ковбаси (“Мацик” з конини, вартістю 346,50 гривень).А з магазину АТБ виніс дезодоранти та зубну щітку. Коли в черговий раз намагався викрасти ковбасу, був затриманий працівниками охорони при виході з магазину, якими у ході перегляду камер відео нагляду було виявлено вчинення злочину та викликано працівників поліції.16-го вересня з «Вопаку» намагався викрасти із полиці магазину п’ять чоловічих гелів для душу. З кафе у Нововолинську чоловік викрав із прилавка скриньку для пожертв, у котрій знаходились грошові кошти в сумі 107 гривень. “Здобич” сховав у рюкзак і пішов до виходу із кафе, однак був помічений працівником закладу. Злодія просили повернути крадене, та він утік.Разом з тим 5-го вересня 2018 року, перебуваючи на полігоні поблизу Володимира-Волинського незаконно придбав чи привласнив 18 знайдених бойових припасів, однак потім добровільно здав їх поліції.Обвинуваченому ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 17 вересня було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з 17 вересня. Після чого він вчиняв далі крадіжки.з 2014 року чоловік перебуває обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: психічні та поведінкові розлади в результаті вживання психоактивних речовин, синдром залежності. З 1-го листопада 2013 року перебуває на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.Чоловік вчинив ряд нових злочинів під час іспитового строку по попередньому вироку (за грабіж, за шахрайство).За вчинені злочини суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки.

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