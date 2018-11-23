На Волині невідомі обікрали хлів





Про це пише



Як інформують у місцевому відділі поліції, до них 22 листопада звернувся 35-річний мешканець, у котрого за неповних дві години його відсутності вдома, злодії збили скобу навісного замка та винесли з хліва електротриметр.



Сума завданих збитків – 500 гривень.

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