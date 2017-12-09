Що стане гімном Луцька: мешканців просять обрати кращий варіант





Про це повідомили у Департаменті культури Луцької міської ради.



"Департамент культури Луцької міської ради запрошує мешканців Луцька долучитися до голосування за пісню, яка зможе претендувати на звання Гімну міста. Стане елементом його мистецької ідентифікації, буде виконувати функції звукового (мелодійного) логотипу і вважатиметься представницьким символом, який доповнить офіційну територіальну символіку міста (герб, прапор). Розкриє, зміцнить та підкреслить образ Луцька, матиме закличний та урочистий характер", - йдеться у повідомленні.



Протягом липня-жовтня цього року відбувся перший етап повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька. З 17 представлених робіт до другого етапу допустили 9 творів.



Згідно з Положенням про проведення конкурсу другий етап передбачає он-лайн оцінювання даних робіт громадою міста через ресурс Громадський бюджет Луцька –



Як голосувати:

– обирати твори можуть лише жителі м. Луцька;

– переглянути усі роботи можна за посиланням –

– щоб прослухати пісню на онлайн-платформі SoundCloud, треба розгорнути розділ «Детальна інформація» під конкретним твором;

– максимальна кількість робіт, які можна підтримати – 3;

– детальна відеоінструкція як проголосувати за проект –



Публічне голосування триватиме з 23 листопада до 7 грудня.



1. Славень Луцьку (муз./сл. Микола Більшкевич)

https://soundcloud.com/…/01_bilshkevych_slaven_luts…/s-NU3V7



2. Сяє Луцьк золотий (муз. Богдан Гембік, сл. Миколай Шостак)

https://soundcloud.com/…/05_gembik-shostak_siaye_lu…/s-pXLAd



3. Мій Луцьк (муз./сл. Броніслав Котвицький)

https://soundcloud.com/v7xa…/08_kotvytskiy_miy_lutsk/s-zfwwG



4. Рідне Місто Моє (муз./сл. Любов Мілевич)

https://soundcloud.com/…/10_milevych_ridne_misto_mo…/s-e50gz



5. Величний Луцьк (муз./сл. Катерина Мороз)

https://soundcloud.com/v7x…/11_moroz_velychniy_lutsk/s-K3Rfu



6. Дзвони Луцька (муз. Олексій Онишко, сл. Галина Даниленко)

https://soundcloud.com/…/12_onyshko-danylenko_dzvon…/s-LegbQ



7. Рідне місто (муз. Олександр Синютін, сл. Тетяна Байда)

https://soundcloud.com/…/13_syniutin-bayda_ridne_mi…/s-2F0Ed



8. Луцький марш (муз. Олександр Синютін, сл. Іван Корсак)

https://soundcloud.com/…/14_suniutin-korsak_lutskiy…/s-R325y



9. Гімн Луцька (муз. Василь Чепелюк, сл. Іван Чернецький, Василь Чепелюк)

https://soundcloud.com/…/17_chepeliuk-chernetskiy_g…/s-6rnxV

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили перелік композицій, які претендують на звання гімну Луцька.Про це повідомили у Департаменті культури Луцької міської ради."Департамент культури Луцької міської ради запрошує мешканців Луцька долучитися до голосування за пісню, яка зможе претендувати на звання Гімну міста. Стане елементом його мистецької ідентифікації, буде виконувати функції звукового (мелодійного) логотипу і вважатиметься представницьким символом, який доповнить офіційну територіальну символіку міста (герб, прапор). Розкриє, зміцнить та підкреслить образ Луцька, матиме закличний та урочистий характер", - йдеться у повідомленні.Протягом липня-жовтня цього року відбувся перший етап повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька. З 17 представлених робіт до другого етапу допустили 9 творів.Згідно з Положенням про проведення конкурсу другий етап передбачає он-лайн оцінювання даних робіт громадою міста через ресурс Громадський бюджет Луцька – https://lutsk-budget.e-dem.in.ua/#/ Як голосувати:– обирати твори можуть лише жителі м. Луцька;– переглянути усі роботи можна за посиланням – https://lutsk-budget.e-dem.in.ua/#/competition/90 , натиснувши кнопку «Переглянути проекти»;– щоб прослухати пісню на онлайн-платформі SoundCloud, треба розгорнути розділ «Детальна інформація» під конкретним твором;– максимальна кількість робіт, які можна підтримати – 3;– детальна відеоінструкція як проголосувати за проект – https://youtu.be/H0cJLEaQjZ8 Публічне голосування триватиме з 23 листопада до 7 грудня.1. Славень Луцьку (муз./сл. Микола Більшкевич)2. Сяє Луцьк золотий (муз. Богдан Гембік, сл. Миколай Шостак)3. Мій Луцьк (муз./сл. Броніслав Котвицький)4. Рідне Місто Моє (муз./сл. Любов Мілевич)5. Величний Луцьк (муз./сл. Катерина Мороз)6. Дзвони Луцька (муз. Олексій Онишко, сл. Галина Даниленко)7. Рідне місто (муз. Олександр Синютін, сл. Тетяна Байда)8. Луцький марш (муз. Олександр Синютін, сл. Іван Корсак)9. Гімн Луцька (муз. Василь Чепелюк, сл. Іван Чернецький, Василь Чепелюк)

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