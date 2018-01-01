У волинському храмі відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 14:35
У селі Кримне Старовижвіського району відсвяткували храмове свято.
Про це пише Район.Стара Вижівка.
Божественну Літургію очолив благочинний Старовижівської округи протоієрей Дмитро Юхимук у співслужінні священиків району, запрошеного духовенства.
Проповідь після Євангельського читання виголосив насельник Почаївської Лаври ієромонах Амфілохій (Бовкуш). Священик розповів про ангельський світ, Небесні безплотні Сили на чолі з Архистратигом Михаїлом, їх безперервну боротьбу зі злом та постійні молитви за нас.
По завершенню Літургії духовенство, багаточисельна православна громада, прихожани з навколишніх сіл Хресним ходом обійшли навколо храму. Благочинний Старовижівської округи протоієрей Дмитро Юхимук привітав кримненчан зі святом та закликав попри виклики часу твердо триматись православ’я, берегти віру предків та молитись до своїх Небесних заступників.
Насамкінець, настоятель храму протоієрей Сергій Никонюк, благочинний Кримненської округи, подякував духовенству та прихожанам за спільну молитву та побажав рознести теплий вогник престольного свята по домівках рідних та близьких.
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Про це пише Район.Стара Вижівка.
Божественну Літургію очолив благочинний Старовижівської округи протоієрей Дмитро Юхимук у співслужінні священиків району, запрошеного духовенства.
Проповідь після Євангельського читання виголосив насельник Почаївської Лаври ієромонах Амфілохій (Бовкуш). Священик розповів про ангельський світ, Небесні безплотні Сили на чолі з Архистратигом Михаїлом, їх безперервну боротьбу зі злом та постійні молитви за нас.
По завершенню Літургії духовенство, багаточисельна православна громада, прихожани з навколишніх сіл Хресним ходом обійшли навколо храму. Благочинний Старовижівської округи протоієрей Дмитро Юхимук привітав кримненчан зі святом та закликав попри виклики часу твердо триматись православ’я, берегти віру предків та молитись до своїх Небесних заступників.
Насамкінець, настоятель храму протоієрей Сергій Никонюк, благочинний Кримненської округи, подякував духовенству та прихожанам за спільну молитву та побажав рознести теплий вогник престольного свята по домівках рідних та близьких.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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