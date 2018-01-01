У місті на Волині горіла літня кухня. ФОТО





Про це пише



У п’ятницю, 23-го листопада виникла пожежа у Любомлі по вул. Української Армії.



Як з’ясувалося, горіла літня кухня.



«Вогнем 2 кв. м. шиферної покрівлі, 1 кв. м перекриття, речі домашнього вжитку, стіл, стілець, також отримала опіки кинцівок дружина власника, яка доставлена до лікарні», – інформують рятувальники.



На приборкання лиха виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем дружини власника.



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