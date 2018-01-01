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У місті на Волині горіла літня кухня. ФОТО

У місті на Волині горіла літня кухня. ФОТО
У Любомлі горів будинок на вулиці Української армії.

Про це пише Кордон.

У п’ятницю, 23-го листопада виникла пожежа у Любомлі по вул. Української Армії.

Як з’ясувалося, горіла літня кухня.

«Вогнем 2 кв. м. шиферної покрівлі, 1 кв. м перекриття, речі домашнього вжитку, стіл, стілець, також отримала опіки кинцівок дружина власника, яка доставлена до лікарні», – інформують рятувальники.

На приборкання лиха виїжджали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем дружини власника.
У місті на Волині горіла літня кухня. ФОТО
У місті на Волині горіла літня кухня. ФОТО
У місті на Волині горіла літня кухня. ФОТО

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Теги: пожежа, Любомль, Волинь
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