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ПриватБанк разом із клієнтами створять новорічне диво для пацієнтів дитячих лікарень*

ПриватБанк разом із клієнтами створять новорічне диво для пацієнтів дитячих лікарень*
Для маленьких пацієнтів лікарень у новорічну ніч ПриватБанк разом із Mastercard готує дива та запрошує клієнтів долучитися до створення свята.

Всеукраїнський благодійний фонд ПриватБанку «Допомагати просто!» спільно з Mastercard продовжить доброчинну акцію «Звичайне диво», щоб подарувати святковий настрій малечі, яка проведе новорічну ніч у лікарнях.

Новий рік – це свято, на яке чекають тисячі дітей. В очікуванні дива вони бігтимуть до ялинки, шукаючи омріяні іграшки та солодощі. Проте понад 3 000 українських дітлахів зустрічатимуть свято у компанії шприців та крапельниць. Та навіть у лікарняні стіни може завітати новорічне диво – його подарують малечі ПриватБанк і Mastercard.

«На жаль, хвороби не зважають на дату в календарі. Але ми хочемо, щоб Дід Мороз прийшов до всіх без винятку дітей. Тому ПриватБанк разом із Mastercard вже вдруге організують новорічну казку для недужої малечі. Першого січня у кожну обласну дитячу лікарню України прийдуть помічники Діда Мороза із подарунками та гарним настроєм для дітей», – розповіла Анна Павлова, керівник благодійних проектів ПриватБанку.

Цього року ПриватБанк виділив майже 2,6 млн грн, щоб придбати для дітей необхідні ліки, а для лікарень – сучасне обладнання. Завдяки цьому медики зможуть ефективніше лікувати маленьких пацієнтів, аби хвороби не затьмарювали їхнього дитинства.

Долучитися до акції «Звичайне диво» й почати новий рік із добрих справ може кожен клієнт ПриватБанку. Усе, що потрібно, – зареєструватися на сайті та розраховуватися карткою в магазинах, кафе та інших закладах. Після кожної купівлі з картки ПриватБанку списуватиметься ще одна гривня окремою транзакцією: якщо ви витратили 10 грн, то з картки спишеться 11 грн. А після завершення акції всі благодійники отримають звіт і зворушливі фото щасливих дітей.

Допомагати просто! Долучайтеся – разом повернемо малечі віру в дива!

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Теги: ПриватБанк
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