У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник





Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



"Завершили роботи з поточного ремонту пам'ятника в с.Княгининок. Висловлюємо вдячність за якісно проведені роботи Василю Рижуку", - йдеться у повідомленні.



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