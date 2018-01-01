У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник
Сьогодні, 15:07
У селі Княгининок відновили пам'ятник.
Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Завершили роботи з поточного ремонту пам'ятника в с.Княгининок. Висловлюємо вдячність за якісно проведені роботи Василю Рижуку", - йдеться у повідомленні.
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Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.
"Завершили роботи з поточного ремонту пам'ятника в с.Княгининок. Висловлюємо вдячність за якісно проведені роботи Василю Рижуку", - йдеться у повідомленні.
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