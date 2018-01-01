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У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник

У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник
У селі Княгининок відновили пам'ятник.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Завершили роботи з поточного ремонту пам'ятника в с.Княгининок. Висловлюємо вдячність за якісно проведені роботи Василю Рижуку", - йдеться у повідомленні.
У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник
У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник
У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник
У селі під Луцьком «полікували» пам'ятник

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Теги: пам'ятник, ремонт
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