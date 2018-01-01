Велосипедні доріжки, освітлення і каналізація: як облагороджують туристичну перлину Волині

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Три села Шацького району – Пульмо, Шацьк, Світязь долучились до проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».
Про це стало відомо під час робочого візиту у Шацький район голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА.
Поїздка відбулася в четвер, 22 листопада.
"Постачання води, каналізування сіл і забезпечення мешканців підводом до каналізації – основні наші завдання. Зараз тривають підготовчі роботи. Ми загнали техніку, направили працівників, закупили матеріали і починаємо працювати. Роботи йтимуть до Нового року", - розповідає керівник фірми-генпідрядника Богдан Москаль.
Паралельно в районі триває реконструкція центрального пляжу озера Світязь. Облаштування розпочалося ще навесні цього року. Обидва об`єкти проінспектував голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.
"Це той випадок, коли ти щось задумуєш – і це виконується. Я вже говорив, що наступний відпочинковий сезон буде в абсолютно інших умовах. Третину ми вже зробили. Великим плюсом є облаштування парко-місць та впорядкування руху. Кажуть, що під кінець сезону 2018 року вже на 50% кількість туристів зросла. А наступного року, завдяки покращеній інфраструктурі, є перспективи вдвічі збільшити кількість відпочивальників, - резюмував інспекцію Олександр Савченко.
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Про це стало відомо під час робочого візиту у Шацький район голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА.
Поїздка відбулася в четвер, 22 листопада.
"Постачання води, каналізування сіл і забезпечення мешканців підводом до каналізації – основні наші завдання. Зараз тривають підготовчі роботи. Ми загнали техніку, направили працівників, закупили матеріали і починаємо працювати. Роботи йтимуть до Нового року", - розповідає керівник фірми-генпідрядника Богдан Москаль.
Паралельно в районі триває реконструкція центрального пляжу озера Світязь. Облаштування розпочалося ще навесні цього року. Обидва об`єкти проінспектував голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко.
"Це той випадок, коли ти щось задумуєш – і це виконується. Я вже говорив, що наступний відпочинковий сезон буде в абсолютно інших умовах. Третину ми вже зробили. Великим плюсом є облаштування парко-місць та впорядкування руху. Кажуть, що під кінець сезону 2018 року вже на 50% кількість туристів зросла. А наступного року, завдяки покращеній інфраструктурі, є перспективи вдвічі збільшити кількість відпочивальників, - резюмував інспекцію Олександр Савченко.
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