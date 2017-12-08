вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО

Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Головна ялинка України 2019 року буде встановлена на Софіївській площі у Києві. Цього року вона може бути штучною, а темою її оформлення буде північне сяйво.

Про це повідомив організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, - передає 24 канал.

Наразі організатори розглядають три варіанти того, якою буде новорічна красуня.

"Ялинка може бути штучною, складальною – з невеликих гілок, як робили раніше. Або живою, яку ми, за традицією, привозили з лісництва на Івано-Франківщині. Наразі рішення остаточно не прийнято. Думаю, до 8 грудня визначимося. 10 грудня – це критична дата. До цього дня ялинки повинні стояти і на Софійській, і на Контрактовій площах. Але, запевняю, в будь-якому випадку вони будуть дуже красивими", – наголосив Добруцький.

Організатор пояснив, що у попередні роки українці багато нарікали на те, що в Києві встановлюють живу столітню ялинку. Також під час транспортування живого дерева з Карпат виникало чимало труднощів.

За словами Добруцького, висота ялинки на Контрактовій площі становитиме 22 метри, а на Софійській – 25-27 метрів, щоб вона гармонійно виглядала на тлі собору і дзвіниці.

Раніше, засновник проекту "Folk Ukraine" розповів, як саме планують оформити новорічну ялинку.

Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці, – додав він.

Також, організатори новорічного дійства додали, що в центрі столиці буде відкрита рекордна кількість фотозон – понад 70, а на Контрактовій площі буде резиденція святого Миколая і саме новорічне містечко.

Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, Київ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Сьогодні, 16:12
У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 15:58
У Горохові на автостанції маршрутка розчавила жінку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:30
На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 15:15
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
Головну ялинку України висміяли через «залисини» Головну ялинку України висміяли через «залисини»
08 грудень, 2017, 21:16
Стало відомо, коли у столиці встановлять новорічну ялинку Стало відомо, коли у столиці встановлять новорічну ялинку
28 листопад, 2016, 18:10
Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО Волинський священик показав фото затуманеної лаври. ФОТО
Сьогодні, 09:09
Пірнув під лід: у Києві хлопець звів рахунки з життям. ВІДЕО Пірнув під лід: у Києві хлопець звів рахунки з життям. ВІДЕО
22 листопад, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Сьогодні, 16:12
 0
У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 15:58
 0
У Горохові на автостанції маршрутка розчавила жінку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:30
 0
На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8