Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО





Про це повідомив організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, - передає



Наразі організатори розглядають три варіанти того, якою буде новорічна красуня.



"Ялинка може бути штучною, складальною – з невеликих гілок, як робили раніше. Або живою, яку ми, за традицією, привозили з лісництва на Івано-Франківщині. Наразі рішення остаточно не прийнято. Думаю, до 8 грудня визначимося. 10 грудня – це критична дата. До цього дня ялинки повинні стояти і на Софійській, і на Контрактовій площах. Але, запевняю, в будь-якому випадку вони будуть дуже красивими", – наголосив Добруцький.



Організатор пояснив, що у попередні роки українці багато нарікали на те, що в Києві встановлюють живу столітню ялинку. Також під час транспортування живого дерева з Карпат виникало чимало труднощів.



За словами Добруцького, висота ялинки на Контрактовій площі становитиме 22 метри, а на Софійській – 25-27 метрів, щоб вона гармонійно виглядала на тлі собору і дзвіниці.



Раніше, засновник проекту "Folk Ukraine" розповів, як саме планують оформити новорічну ялинку.



Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці, – додав він.



Також, організатори новорічного дійства додали, що в центрі столиці буде відкрита рекордна кількість фотозон – понад 70, а на Контрактовій площі буде резиденція святого Миколая і саме новорічне містечко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головна ялинка України 2019 року буде встановлена на Софіївській площі у Києві. Цього року вона може бути штучною, а темою її оформлення буде північне сяйво.Про це повідомив організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту "Folk Ukraine", - передає 24 канал Наразі організатори розглядають три варіанти того, якою буде новорічна красуня."Ялинка може бути штучною, складальною – з невеликих гілок, як робили раніше. Або живою, яку ми, за традицією, привозили з лісництва на Івано-Франківщині. Наразі рішення остаточно не прийнято. Думаю, до 8 грудня визначимося. 10 грудня – це критична дата. До цього дня ялинки повинні стояти і на Софійській, і на Контрактовій площах. Але, запевняю, в будь-якому випадку вони будуть дуже красивими", – наголосив Добруцький.Організатор пояснив, що у попередні роки українці багато нарікали на те, що в Києві встановлюють живу столітню ялинку. Також під час транспортування живого дерева з Карпат виникало чимало труднощів.За словами Добруцького, висота ялинки на Контрактовій площі становитиме 22 метри, а на Софійській – 25-27 метрів, щоб вона гармонійно виглядала на тлі собору і дзвіниці.Раніше, засновник проекту "Folk Ukraine" розповів, як саме планують оформити новорічну ялинку.Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці, – додав він.Також, організатори новорічного дійства додали, що в центрі столиці буде відкрита рекордна кількість фотозон – понад 70, а на Контрактовій площі буде резиденція святого Миколая і саме новорічне містечко.

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