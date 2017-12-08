Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Головна ялинка України 2019 року буде встановлена на Софіївській площі у Києві. Цього року вона може бути штучною, а темою її оформлення буде північне сяйво.
Про це повідомив організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, - передає 24 канал.
Наразі організатори розглядають три варіанти того, якою буде новорічна красуня.
"Ялинка може бути штучною, складальною – з невеликих гілок, як робили раніше. Або живою, яку ми, за традицією, привозили з лісництва на Івано-Франківщині. Наразі рішення остаточно не прийнято. Думаю, до 8 грудня визначимося. 10 грудня – це критична дата. До цього дня ялинки повинні стояти і на Софійській, і на Контрактовій площах. Але, запевняю, в будь-якому випадку вони будуть дуже красивими", – наголосив Добруцький.
Організатор пояснив, що у попередні роки українці багато нарікали на те, що в Києві встановлюють живу столітню ялинку. Також під час транспортування живого дерева з Карпат виникало чимало труднощів.
За словами Добруцького, висота ялинки на Контрактовій площі становитиме 22 метри, а на Софійській – 25-27 метрів, щоб вона гармонійно виглядала на тлі собору і дзвіниці.
Раніше, засновник проекту "Folk Ukraine" розповів, як саме планують оформити новорічну ялинку.
Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці, – додав він.
Також, організатори новорічного дійства додали, що в центрі столиці буде відкрита рекордна кількість фотозон – понад 70, а на Контрактовій площі буде резиденція святого Миколая і саме новорічне містечко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив організатор новорічних святкувань в Києві останніх років і засновник проекту "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, - передає 24 канал.
Наразі організатори розглядають три варіанти того, якою буде новорічна красуня.
"Ялинка може бути штучною, складальною – з невеликих гілок, як робили раніше. Або живою, яку ми, за традицією, привозили з лісництва на Івано-Франківщині. Наразі рішення остаточно не прийнято. Думаю, до 8 грудня визначимося. 10 грудня – це критична дата. До цього дня ялинки повинні стояти і на Софійській, і на Контрактовій площах. Але, запевняю, в будь-якому випадку вони будуть дуже красивими", – наголосив Добруцький.
Організатор пояснив, що у попередні роки українці багато нарікали на те, що в Києві встановлюють живу столітню ялинку. Також під час транспортування живого дерева з Карпат виникало чимало труднощів.
За словами Добруцького, висота ялинки на Контрактовій площі становитиме 22 метри, а на Софійській – 25-27 метрів, щоб вона гармонійно виглядала на тлі собору і дзвіниці.
Раніше, засновник проекту "Folk Ukraine" розповів, як саме планують оформити новорічну ялинку.
Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці, – додав він.
Також, організатори новорічного дійства додали, що в центрі столиці буде відкрита рекордна кількість фотозон – понад 70, а на Контрактовій площі буде резиденція святого Миколая і саме новорічне містечко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, як виглядатиме головна ялинка України. ФОТО
Сьогодні, 16:12
У Луцьку вшанували пам’ять Михайла Грушевського
Сьогодні, 15:58
На Волині в кінці осені знову розквітли «котики». ФОТО
Сьогодні, 15:15
Показали, як «живе» креативна сільська школа на Волині. ФОТО
Сьогодні, 15:14
Медіа