У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ
Сьогодні, 19:36
Луцьк приєднався до Європейського тижня тестування на ВІЛ.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.
З 23-30 листопада 2018 року проведуть європейський тиждень тестування на ВІЛ, який "включає проведення заходів як з безпосереднього тестування на ВІЛ, так і тестування на вірусні гепатити".
В рамках цих заходів запланували проводити тестування:
У КЗ «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», кабінет «Довіра» з 08:30 по 16:00, перерва на обід з 13:00 по 14:00.
В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м.Луцька:
- Понеділок з 11:00 по 14:00 години;
- Четвер з 11:00 по 14:00 години;
- П’ятниця з 11:00 по 14:00 години;
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.
З 23-30 листопада 2018 року проведуть європейський тиждень тестування на ВІЛ, який "включає проведення заходів як з безпосереднього тестування на ВІЛ, так і тестування на вірусні гепатити".
В рамках цих заходів запланували проводити тестування:
У КЗ «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», кабінет «Довіра» з 08:30 по 16:00, перерва на обід з 13:00 по 14:00.
В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м.Луцька:
- Понеділок з 11:00 по 14:00 години;
- Четвер з 11:00 по 14:00 години;
- П’ятниця з 11:00 по 14:00 години;
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