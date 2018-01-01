У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ

Луцьк приєднався до Європейського тижня тестування на ВІЛ.Про це повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.З 23-30 листопада 2018 року проведуть європейський тиждень тестування на ВІЛ, який "включає проведення заходів як з безпосереднього тестування на ВІЛ, так і тестування на вірусні гепатити".В рамках цих заходів запланували проводити тестування:У КЗ «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», кабінет «Довіра» з 08:30 по 16:00, перерва на обід з 13:00 по 14:00.В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м.Луцька:- Понеділок з 11:00 по 14:00 години;- Четвер з 11:00 по 14:00 години;- П’ятниця з 11:00 по 14:00 години;