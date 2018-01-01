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У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ

У центрі Луцька можна буде перевіритися на ВІЛ
Луцьк приєднався до Європейського тижня тестування на ВІЛ.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі здоров'я.

З 23-30 листопада 2018 року проведуть європейський тиждень тестування на ВІЛ, який "включає проведення заходів як з безпосереднього тестування на ВІЛ, так і тестування на вірусні гепатити".

В рамках цих заходів запланували проводити тестування:

У КЗ «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», кабінет «Довіра» з 08:30 по 16:00, перерва на обід з 13:00 по 14:00.

В мобільний амбулаторії на Театральному майдані м.Луцька:

- Понеділок з 11:00 по 14:00 години;
- Четвер з 11:00 по 14:00 години;
- П’ятниця з 11:00 по 14:00 години;

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Теги: медицина, порятунок, медики, ВІЛ, тест
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